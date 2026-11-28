Lũ trên sông Vệ lên trên báo động 3.

Mưa lớn, nước lũ trên sông phía Đông Nam của tỉnh là sông Vệ, sông Trà Câu, sông Thoa lên cao duy trì nhiều giờ trên mức báo động 3 gây ngập hàng ngàn nhà dân.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến 16 giờ ngày 28/11, mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến 33 khu dân cư tại 27 xã, phường phía Đông bị ngập. 1.800 nhà dân vùng hạ lưu các sông ngập úng, chia cắt, trong đó xã Thiện Tín 1.115 nhà, Phước Giang 533 nhà... Các địa phương trong tỉnh đã di dời 208 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu vùng ngập lụt sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Ghi nhận của phóng viên, lúc 15h cùng ngày, lũ trên sông Vệ lên rất nhanh, tại trạm Sông Vệ mực nước là 5,40m, trên báo động 3 là 0,90m. Hàng chục hộ dân xã Vệ Giang sống vùng hạ lưu dọc sông Vệ đã bị nước lũ tràn vào nhà ngập sâu có vị trí trên 1m.

Lũ trên sông Vệ lên trên báo động 3 khiến các khu dân cư dọc sông bị ngập.

Ông Lương Văn Luận, thôn 3, xã Long Phụng cho biết, nước lũ trên sông Vệ bắt đầu lên cao lúc 8h sáng, nhưng càng về chiều lũ càng lên nhanh, ngập vào khu dân cư. Nhà nào xây cao nước đã lên sát nền, nhà thấp thì nước tràn vào nhà mực nước sâu 1m. Bà con đã được cảnh báo, đã di chuyển đồ đạc lên cao nhưng vẫn không kịp, bây giờ nước đến đâu di dời đến đó thôi, không biết đêm nay sẽ như thế nào - ông Luận lo lắng.

Bà Trần Tình, thôn 3, xã Long Phụng cho biết, nước lũ lên nhanh quá 14h đã tràn vào nhà. Chồng bà đau ốm, nước lũ lên nhanh, một mình bà chỉ kịp đưa chồng lên cao đảm bảo an toàn, còn lúa, vật dụng trong nhà ướt hết.

Tại Phường Trà Câu, do mưa lớn từ thượng nguồn, mực nước lũ đổ về nhiều, đến 16 giờ ngày 28/11 mực nước sông Trà Câu vẫn còn ở mức cao, trên báo động III, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư. Theo thống kê ban đầu, khoảng 400 hộ thuộc tổ dân phố Đông Quang (thuộc các xóm 5, xóm 6, xóm 1), tổ dân phố Thủy Triều, tổ dân phố Liên Chiểu bị nước vào nhà, nhiều nhà ngập trên 1 mét.

Lũ trên sông Vệ lên trên báo động 3 khiến các khu dân cư dọc sông bị ngập.

Bên cạnh đó, do mưa lớn, nước sông Thoa chảy xiết làm đứt dây neo cũng khiến 1 tàu cá mang số hiệu QNg-44061-TS, dài 9m, do ông Nguyễn Ngọc Thìn (sinh năm 1988), trú tại TDP Hải Tân làm chủ bị chìm; 2 điểm trường của Trường Tiểu học Văn Thuận bị ngập nước

Chủ tịch UBND xã Trà Câu Võ Minh Châu cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND phường Trà Câu phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, các tổ dân phố sử dụng phương tiện xuồng tiếp cận các khu vực bị ngập sâu, hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm và tổ chức sơ tán 269 người dân, nhất là người già, người có hoàn cảnh khó khăn đến nơi an toàn.

“Tại các điểm tránh lũ người dân được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, góp phần bảo đảm không để người dân bị thiếu đói trong thời gian mưa lũ. Hiện chưa thống kê hết thiệt hại, nguy cơ nước lũ trên sông Trà Câu, sông Thoa vẫn có thể lên cao gây ngập úng do mưa lớn”, Chủ tịch phường Trà Câu nói.

Theo thống kê, ảnh hưởng của mưa lớn làm 18 tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh sạt lở, hư hỏng; tốc mái một số công trình trường học. Mưa lớn, nước lũ dâng cao cũng làm gia tăng mức độ sạt lở bờ sông Trà Khúc (đoạn qua các xã Sơn Linh,Trà Giang), bờ suối Nước Nia, thôn Nước Nia, xã Sơn Hà và sông Vệ (đoạn qua các xã: Thiện Tín, Đình Cương).