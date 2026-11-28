Lũ vượt báo động 3, hơn 200 hộ dân phải di dời

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ tối qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tập trung tại khu vực phía đông. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung lên tới 554 mm, Ba Điền 373 mm, Ba Giang 366 mm, Sơn Hải 360 mm và Ba Vinh 339 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng nhanh. Lúc 14h ngày 28/11, mực nước sông Vệ đạt 5,4 m, vượt báo động 3 khoảng 0,9 m; sông Trà Câu đạt 6,08 m, vượt báo động 3 khoảng 0,58 m.

Nhiều ngôi nhà ở tổ dân phố Thủy Triều (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) ngập trong nước lũ.

Tính đến 15h cùng ngày, mưa lũ đã gây ngập tại 27 xã, phường, với 33 khu dân cư và 1.800 nhà dân bị ngập. Trong đó, xã Thiện Tín có 1.115 nhà bị ngập, xã Phước Giang có 533 nhà.

Các địa phương đã di dời 104 hộ dân tại vùng ngập lụt và 104 hộ với 347 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Riêng tại tổ Đèo Lâm, thôn Ba Thành (xã Ba Động), 82 hộ với 262 nhân khẩu đã được di dời.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ba trường học và một cây cầu. Tình trạng sạt lở bờ sông Vệ, sông Trà Khúc và suối Nước Nia tiếp tục gia tăng.

Lực lượng chức năng xã Bình Sơn hỗ trợ người dân bị tai nạn ra khỏi vùng lũ đến bệnh viện.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống lũ trên các sông phía đông tỉnh vượt báo động 3 đến 1m, triển khai đến các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Quân đội sẵn sàng ứng cứu người dân

Ngày 28/11, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi, cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác chuẩn bị ứng phó tại một số đơn vị, khu vực trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (thứ nhất bên trái) kiểm tra lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị bảo đảm đầy đủ quân số, phương tiện, trang thiết bị, khả năng cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì quân số ứng trực, sẵn sàng cơ động hỗ trợ người dân.

Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát những khu vực xung yếu, điểm ngập sâu, ngầm tràn, cầu tràn và nơi có nguy cơ sạt lở; chủ động chuẩn bị phương án sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn.