Nước lên nhanh khiến người dân trở tay không kịp, chỉ kịp mang giấy tờ, nhiều tài sản và lúa gạo bị ngập úng. Lực lượng biên phòng, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ di chuyển đồ đạc, đưa người dân đến nơi an toàn, gia cố bờ kè và tuyên truyền ứng phó mưa lũ.

Người dân kê cao thiết bị điện tử để hạn chế thiệt hại. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa thiết bị, đồ dùng lên cao. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Người dân chuyển đồ dùng cần thiết khi sơ tán đến nơi cao ráo. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Các chiến sĩ hỗ trợ làm kè ngăn nước. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đóng bao đất, cát để gia cố, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Người dân vận chuyển bao cát gia cố bờ kè. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN