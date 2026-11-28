Quảng Ngãi: Lũ sông Trà Câu tràn bờ kè, người dân trở tay không kịp
Sáng 28/11/2026, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ kè gây ngập nhiều nhà dân tại tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.
Nước lên nhanh khiến người dân trở tay không kịp, chỉ kịp mang giấy tờ, nhiều tài sản và lúa gạo bị ngập úng. Lực lượng biên phòng, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ di chuyển đồ đạc, đưa người dân đến nơi an toàn, gia cố bờ kè và tuyên truyền ứng phó mưa lũ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quang-ngai-lu-song-tra-cau-tran-bo-ke-nguoi-dan-tro-tay-khong-kip-post1406613.html