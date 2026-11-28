Nước sông Trà Câu dâng cao đã tràn vào một số khu dân cư phường Trà Câu. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Nước lũ gây chia cắt một tuyến đường tại phường Trà Câu. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Nước lũ gây chia cắt tỉnh lộ 624 đoạn qua xã Thiện Tín. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Người dân tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu, vận chuyển bao cát gia cố bờ kè. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Các chiến sỹ hỗ trợ làm kè ngăn nước. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đóng bao đất, cát để gia cố, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Người dân kê cao thiết bị điện tử để hạn chế thiệt hại. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa thiết bị, đồ dùng lên cao. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Người dân chuyển đồ dùng cần thiết khi sơ tán đến nơi cao ráo. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)