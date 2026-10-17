Quảng Ngãi: Loạt dự án đầu tư công 'thở phào' khi nguồn đá được tháo gỡ

Loạt dự án hạ tầng sử dụng vốn ngân sách được "giải khát" đá xay

Ngày 17/10, Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết, đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án đầu tư công được tiếp nhận và sử dụng nguồn vật liệu đá từ mỏ đá An Hội, xã Nghĩa Giang trong năm 2026.

Tỉnh Quảng Ngãi cho phép các mỏ đá nâng công suất khai thác và cấp cho các dự án đầu tư công đã giúp nhiều dự án "sáng đèn".

Theo đó, trong tờ trình do Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi ông Huỳnh Minh Chương ký thông tin, thời gian qua, nhu cầu đá xây dựng phục vụ các công trình đầu tư công, hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tăng cao, trong khi các mỏ đá thương mại hết công suất khai thác trong năm 2026 dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ. Điều này dẫn đến nhiều công trình, dự án thi công cầm chừng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây lắp và giải ngân vốn đầu tư.

Để đảm bảo nguồn đá phục vụ các dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép mỏ đá An Hội nâng công suất khai thác từ 250.000 m³ lên 375.000 m³ đá nguyên khối/năm. Được biết, mỏ đá An Hội có diện tích 29,9ha và trữ lượng đá làm vật liệu xây dựng thông thường hơn 8,1 triệu m3, thời gian khai thác 30 năm.

Với việc nâng công suất khai thác thêm 150.000 m3/năm, thời gian khai thác của mỏ đá An Hội sẽ rút ngắn còn 28 năm 6 tháng thay vì 30 năm như trong giấy phép khai thác khoáng sản được cấp trước đó. Đồng thời, nguồn đá từ mỏ khoáng sản này sẽ giải bài toán "khát" đá của các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách.

Trong tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công thương Quảng Ngãi đề nghị bổ sung thêm nhiều nhóm công trình được phép sử dụng nguồn đá tại mỏ đá An Hội, qua đó giúp các chủ đầu tư, nhà thầu "nhẹ gánh" trong công tác tổ chức thi công khi nguồn vật liệu đầu vào đã được tháo gỡ.

Cụ thể, các dự án của ngành Nông nghiệp và Môi trường được phép tiếp nhận hơn 16.500m3 đá phục vụ chủ yếu cho dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hoà.

Đối với nhóm dự án thuộc lĩnh vực giao thông do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư được phép tiếp nhận hơn 111.000m3 đá trong 3 tháng cuối năm.

Cảng cá Tịnh Hoà, một trong những dự án được tháo gỡ nguồn đá để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong đó, đáng chú ý là các dự án giao thông có vốn đầu tư lớn như dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi gần 31.000m3 trong tổng nhu cầu hơn 52.000m3 (đã bổ sung trước đó hơn 21.000m3 - PV); dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2B và giai đoạn 2A thành phần 1 gần 37.000m3.

Ngoài ra một số dự án giao thông, công trình kè khác với số lượng từ vài trăm đến hàng nghìn m3 đá các loại. Có dự án được bổ sung nguồn đá vị trí thi công cách mỏ trên 70km như cầu Sơn Mùa và đường dẫn hai bên đầu cầu (xã Sơn Tây Thượng); đường Ra Manh - Long Vót (xã Sơn Tây); xây dựng đường lên Thác Lụa, thôn Bà He, xã Sơn Tây Hạ...

Đồng thời, trong tờ trình bổ sung nguồn đá lần này, dự án sửa chữa QL1 đoạn Km1044 do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư cũng được cho phép nhà thầu mua đá tại mỏ đá An Hội để thi công với số lượng 3.100m3.

Chủ đầu tư, nhà thầu "thở phào"

Thời gian qua nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức thi công khi thiếu hụt nguồn vật liệu đầu vào, trong đó có đá. Nguyên nhân là do các mỏ khoáng sản trên địa bàn đã khai thác hết công suất năm 2026, tạm dừng hoạt động.

Nguồn đá được tháo gỡ kịp thời giúp các nhà thầu, chủ đầu tư thở phào.

Để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình, dự án trong năm 2026, hoàn thành kế hoạch giải ngân, trên cơ sở đề nghị của các chủ đầu tư, Sở Công thương Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung danh mục các công trình, dự án được ưu tiên tiếp nhận và sử dụng vật liệu đá từ mỏ đá An Hội trong giới hạn công suất đã được điều chỉnh năm 2026 tại quyết định 2356 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vào cuối tháng 9 vừa qua.

Sở Công thương Quảng Ngãi cũng đề nghị chủ mỏ đá An Hội chỉ được phép cung ứng đá cho đúng danh mục các công trình, dự án được UBND tỉnh phê duyệt. Tuyệt đối không bán sai đối tượng, sai mục đích. Báo cáo tình hình sản xuất, cung ứng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở Công thương để theo dõi.

Được biết, ngoài mỏ đá An Hội, tỉnh Quảng Ngãi cũng ban hành quyết định cho phép nâng công suất khai thác nhiều mỏ đá khác trên địa bàn tỉnh như mỏ đá Vạn Lý (xã Nguyễn Nghiêm), mỏ đá Trì Bình (xã Bình Sơn), mỏ đá Hòn Gai...

Trong năm 2026, các mỏ đá này chỉ được phép khai thác và cung cấp cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh như đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn...

Ghi nhận tại một số dự án cho thấy, sau khi nguồn đá được giải quyết, cung cấp kịp thời đã giúp công trường nhiều dự án "sáng đèn" trở lại. Tại dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, nhiều mũi thi công nền đường cấp phối đá dăm đã đồng loạt thi công khi thời tiết nắng ấm trở lại. Từng mét đường được phủ lớp đá mới.

Các dự án đầu tư công như được bơm thêm oxy sau khi nguồn đá phục vụ dự án được tháo gỡ.

Đại diện liên doanh nhà thầu thi công dự án cho biết, sau khi nguồn đá được tháo gỡ, công tác thi công trở nên đồng bộ, đường găng các mũi thi công có chuyển biến tốt hơn trước. "Chúng tôi đang tập trung tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực để tăng tốc thi công, đảm bảo gia tăng sản lượng trên công trường, qua đó đảm bảo các điều kiện nghiệm thu từng phần, lên phiếu giá để giải ngân", đại diện liên doanh cho hay.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, việc UBND tỉnh cho phép các mỏ đá nâng công suất khai thác đã góp phần quan trọng để các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây lắp các dự án. Đặc biệt là các hạng mục cầu, cống, nền đường... qua đó đảm bảo kế hoạch xây lắp được đặt ra trước đó cũng như công tác giải ngân vốn.