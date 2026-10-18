Quảng Ngãi: Liên tiếp 4 trận động đất trong chưa đầy 8 tiếng

Theo dữ liệu từ Viện Các Khoa học Trái đất, chuỗi chấn động bắt đầu ghi nhận từ rạng sáng. Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 48 phút có độ lớn 3,3 tại tọa độ 14,985 độ vĩ Bắc - 108,188 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Đến 2 giờ 58 phút, chấn động thứ hai tiếp tục xuất hiện với độ lớn 2,7 tại tọa độ 14,971 độ vĩ Bắc - 108,174 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8 km.

Vị trí trận động đất mới nhất được ghi nhận trong ngày 18/10. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Đến thời điểm giữa buổi sáng, tình trạng rung chuyển địa chất tiếp tục lặp lại. Lúc 9 giờ 14 phút, trận động đất thứ ba có độ lớn 2,6 được ghi nhận tại tọa độ 14,969 độ vĩ Bắc - 108,172 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,8 km. Chỉ 41 phút sau, vào lúc 9 giờ 55 phút, khu vực này ghi nhận trận động đất thứ tư có độ lớn 3,5 tại tọa độ 14,938 độ vĩ Bắc - 108,153 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km. Đây cũng là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong chuỗi 4 trận xảy ra trong buổi sáng.

Trong vòng khoảng 8 tiếng đã ghi nhận 4 trận động đất tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Số liệu ghi nhận cho thấy, tính từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.

Đánh giá về chuỗi diễn biến này, các chuyên gia nhận định đây là vùng động đất yếu, với dự báo cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ. Hiện Viện Vật lý địa cầu đang vận hành 11 trạm quan trắc tại khu vực Kon Tum (cũ), đồng thời triển khai các nghiên cứu chuyên sâu nhằm theo dõi và cập nhật đánh giá mức độ hoạt động địa chất tại địa phương.