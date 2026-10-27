Quảng Ngãi: Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị Kon Tum

Ngày 27/10, UBND phường Kon Tum cho biết, địa phương đang lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Kon Tum đối với tuyến đường Trường Chinh, đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến vòng xoay Duy Tân, theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đường Trường Chinh là trục chính của đô thị Kon Tum. (Ảnh: Lê Danh)

Theo quy hoạch được duyệt, tuyến đường Trường Chinh kết nối từ nút giao đường Lê Hồng Phong đến vòng xoay Duy Tân. Tuy nhiên, qua rà soát và khảo sát hiện trạng, phương án tuyến hiện nay ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống ổn định dọc các tuyến đường Trường Chinh, Đinh Công Tráng, Duy Tân và một phần đất quốc phòng thuộc Nhà khách 30/4, Sư đoàn 10. Điều này gây khó khăn cho quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình.

Trước thực tế trên, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi đã phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất chủ trương nghiên cứu lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Trường Chinh, đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến vòng xoay Duy Tân, theo hướng điều chỉnh phương án kết nối với đường Phan Đình Phùng, bám theo tuyến đường Trường Chinh hiện trạng.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa định hướng quy hoạch và điều kiện thực tế, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu. Đồng thời, nâng cao tính khả thi trong công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông đô thị.

Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Kon Tum nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Trường Chinh. (Ảnh: Lê Danh)

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Trường Chinh và khu vực kết nối với đường Phan Đình Phùng thuộc địa bàn phường Kon Tum và phường Đăk Cấm với diện tích khoảng 2,05ha.

Cụ thể, phía Bắc khu vực nghiên cứu giáp vòng xoay Duy Tân, khu dân cư hiện trạng và đất quốc phòng thuộc Nhà khách 30/4, Sư đoàn 10 - Quân đoàn 34; phía Nam giáp Quảng trường 16/3 và khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đường Lê Hồng Phong; phía Tây giáp đường Phan Đình Phùng.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đường Trường Chinh.

Đường Trường Chinh là trục chính của đô thị Kon Tum, nối đường Phan Đình Phùng (quốc lộ 14) với đường Đào Duy Từ ra sông Đăk Bla. Năm 2019, được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương nâng cấp, mở rộng và triển khai sau đó 1 năm. Dự án có chiều dài tuyến hơn 2,7km, tổng mức đầu tư 457 tỷ đồng, sử dụng ngân sách địa phương. Do Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, phần lớn chiều dài tuyến có bề rộng nền đường từ 21,5-26,5m, riêng đoạn qua Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum (cũ) rộng 55m. Dự án được chia làm 2 hợp phần đầu tư.