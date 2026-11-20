Lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 20/11, Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đèo Lò Xo, đoạn qua địa bàn xã, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 20/11, tại Km 1419 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đăk Plô, xe tải biển kiểm soát 38C-109.03 do ông N.V.T (sinh năm 1967, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam, trên xe có ông T.V.H (sinh năm 1976) và anh L.H.Q (sinh năm 1994), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị. Thùng xe chở hàng chục con lợn.

Khi đi đến vị trí trên, xe tải bất ngờ lật về phía taluy âm. Vụ tai nạn khiến ông T.V.H tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời, nhanh chóng cắt cabin, đưa những người bị thương ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế N.V.T không có nồng độ cồn; cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra chất ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ khi điều khiển xe xuống đoạn đường dốc, có khúc cua.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.