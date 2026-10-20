Quảng Ngãi: Lập đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Xây dựng

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn gửi Sở NN&MT, UBND xã Trà Giang về việc xử lý nội dung Báo Xây dựng điện tử phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc, đoạn xã Trà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo yêu cầu kiểm tra tình trạng sạt lở trên sông Trà Khúc sau phản ánh của Báo Xây dựng.

Trong công văn do Phó chủ tịch UBND tỉnh ông Đỗ Tâm Hiển ký nêu rõ: Ngày 19/10, Báo Xây dựng có bài viết “Cận cảnh sạt lở trên sông Trà Khúc cuốn trôi đất sản xuất, đường sá, uy hiếp nhà dân” phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Lạc và thôn An Tây, xã Trà Giang đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, tại thôn An Lạc, điểm sạt lở dài khoảng 1km, ăn sâu vào bờ khoảng 30m, làm mất khoảng 3ha đất sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận của 30 hộ dân.

Tại thôn An Tây, mép sạt lở chỉ còn cách nhà dân chưa đầy 10m, đe dọa an toàn của 24 hộ dân ven sông; nhiều đoạn sạt lở chỉ còn cách Tỉnh lộ 623B khoảng 10 - 20m (bài báo đính kèm).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND xã Trà Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế nội dung báo phản ánh. Xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/10.

Đối với UBND xã Trà Giang, khẩn trương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở, chủ động phương án di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm, nhất là trong thời gian mưa, lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT trong quá trình kiểm tra, xử lý.

Trước đó, Báo Xây dựng có bài viết phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Lạc và An Tây cuốn trôi nhiều đất sản xuất, hoa màu của người dân.

Tại đoạn sông chảy qua thôn An Tây, sông Trà Khúc ăn sâu vào đất liền, áp sát nhà dân dẫn đến nguy cơ nhà cửa đổ sập xuống sông trong mùa mưa lũ và uy hiếp trực tiếp đến nền đường tỉnh lộ 623b.