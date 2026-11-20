Lắng nghe kiến nghị doanh nghiệp

Ngày 20/11, ông Võ Minh Vương - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì hội nghị đối thoại với khoảng 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực phía Đông tỉnh.

Hội nghị nhằm công khai, minh bạch các quy định liên quan đến quy hoạch, đấu giá quyền khai thác, cấp phép, đóng cửa mỏ; đồng thời tiếp nhận, giải quyết khó khăn, góp phần bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn.

Một mỏ khai thác khoáng sản ở Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp phản ánh nhiều vướng mắc về thủ tục thuê đất, nâng công suất khai thác, kê khai giá, nghĩa vụ tài chính và phạm vi cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư công.

Đại diện mỏ đá Phú Hòa 2 (xã Vạn Tường) đề nghị hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thời gian giải quyết và nghĩa vụ tài chính khi nâng công suất khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Phan Văn Thạnh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phú Gia Thịnh cho biết, doanh nghiệp đã trúng đấu giá, được cấp phép khai thác mỏ đất từ tháng 9/2026 và hoàn thành nghĩa vụ tiền thuê đất, nhưng vẫn chưa thể đưa mỏ vào hoạt động do vướng thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Ông Võ Minh Vương - Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi chủ trì hội nghị.

Doanh nghiệp này cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đối với mỏ đá tại xã Lân Phong, được cấp phép năm 2023 và chỉ định cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Sau khi dự án hoàn thành, mỏ bị thu hồi, trong khi doanh nghiệp đã nộp 2,1 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác lần đầu.

Đáng chú ý, đại diện mỏ đất thôn Kim Lộc (xã Tịnh Khê) kiến nghị được điều chỉnh địa chỉ cung cấp đất đắp. Mỏ được chỉ định phục vụ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi và các khu tái định cư, nhưng năm 2026 mới cung cấp khoảng 35.000m³, trong khi công suất được phê duyệt là 150.000m³. Doanh nghiệp mong muốn được cung ứng vật liệu cho các dự án đầu tư công khác để khai thác hiệu quả công suất đã được cấp phép.

Đại diện một doanh nghiệp tham dự đánh giá, dù thời gian không dài nhưng buổi đối thoại đã đề cập đúng những khó khăn thực tế của cộng đồng doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Nếu những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh được xem xét, giải quyết phù hợp, sẽ góp phần tháo gỡ tình trạng thiếu đất, đá làm vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Thạnh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phú Gia Thịnh ý kiến tại hội nghị.

Đồng hành tháo gỡ vướng mắc

Các doanh nghiệp tham dự hội nghị đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của lãnh đạo Sở Công Thương và các phòng chuyên môn trong việc lắng nghe, giải đáp kiến nghị. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được hướng dẫn giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền được ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, còn những đề xuất không phù hợp quy định pháp luật cũng được trả lời rõ ràng.

Cách đối thoại thẳng thắn, đi vào trọng tâm giúp họ nắm rõ những vấn đề có thể thực hiện, tránh mất thời gian chờ đợi. Đồng thời, mong muốn Sở Công Thương duy trì đối thoại thường xuyên, quyết liệt tháo gỡ khó khăn phát sinh, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng.

Tại hội nghị, ông Võ Minh Vương cùng các phòng chuyên môn trực tiếp giải đáp, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ liên quan đến nâng công suất, thuê đất, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông Vương đề nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ thủ tục trong hoạt động khai thác khoáng sản và kịp thời phản ánh khó khăn đến cơ quan chức năng.

Theo ông Vương, hoạt động đối thoại sẽ được tổ chức định kỳ hằng quý tại cả khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, nhằm lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời điều tiết hợp lý nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.