Quảng Ngãi lắng nghe, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm và các Phó Chủ tịch chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sáng 1.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm lắng nghe, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư.

Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Nguyễn Ngọc Sâm, Đỗ Tâm Hiển; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự

Lắng nghe để tháo gỡ từ những điểm nghẽn cụ thể

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, có 35 kiến nghị của 16 doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được tổng hợp phục vụ buổi làm việc. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Đất đai và hồ sơ pháp lý dự án; nghĩa vụ tài chính về đất và thuế; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình.

Các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh đẩy nhanh thủ tục đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị

Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ các vấn đề kéo dài liên quan đến thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định giá đất; nghiên cứu đẩy mạnh cơ chế "Luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư.

Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đề nghị có chính sách tạo điều kiện để doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn lưu động ngắn hạn với lãi suất ưu đãi.

Đại diện doanh nghiệp tham dự buổi làm việc và nêu kiến nghị

Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cho biết Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng 9% trong năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện mục tiêu này, việc khơi thông nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm phát biểu

Đối với nhóm kiến nghị liên quan đến hồ sơ pháp lý về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát từng hồ sơ, xác định rõ hướng xử lý.

Đối với các hồ sơ cần sao lục lịch sử sử dụng đất, giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và UBND các xã, phường liên quan cử cán bộ phối hợp thực hiện. Các địa phương khi xin ý kiến chỉ gửi đến những sở, ngành có chức năng, nhiệm vụ liên quan, tránh xin ý kiến dàn trải, kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không để tình trạng doanh nghiệp nhận nhiều văn bản nhưng vẫn không có câu trả lời cuối cùng. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với các kiến nghị liên quan đến tài chính về đất, thuế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn để giải quyết các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cơ quan thuế được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tăng cường kiểm tra đối với những trường hợp có dấu hiệu, vấn đề cần kiểm tra; đối với doanh nghiệp thực hiện tốt, tuân thủ pháp luật thì không kiểm tra tràn lan.

Đối với các hồ sơ khấu trừ chi phí bồi thường, khi đã đầy đủ thủ tục, hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, xác định đầy đủ thông tin liên quan; cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu theo quy định. Thời gian cơ quan thuế giải quyết hồ sơ tối đa là 10 ngày, đồng thời nghiên cứu rút ngắn thời gian xử lý.

Quảng Ngãi hướng tới xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển

Đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực

Với nhóm kiến nghị về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kết luận đã ban hành, không kéo dài, gia hạn đối với những nhiệm vụ đã được xác định thời hạn. Các xã, phường nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phải chủ động báo cáo, kiến nghị ngay.

Đối với tình trạng thiếu nhân lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, Sở Nội vụ được giao nghiên cứu phương án điều chuyển, bố trí nhân lực hỗ trợ các xã, phường; đồng thời nghiên cứu thành lập các tổ công tác hỗ trợ địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tài liệu hướng dẫn chung về trình tự, thủ tục, các bước thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để các xã, phường thống nhất thực hiện.

Về nguồn vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương công bố danh mục các mỏ đất, đá còn trữ lượng; các ban quản lý dự án đăng ký nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án. Đối với các dự án ngoài ngân sách, các chủ đầu tư cũng phải đăng ký nhu cầu về vật liệu để tỉnh có cơ sở cân đối cung - cầu.

Giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án công bố giá vật liệu xây dựng sát với giá thị trường, cập nhật giá vật liệu hằng tháng, góp phần bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp trong triển khai dự án.

Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu nâng giá, vi phạm quy định trong cung ứng vật liệu xây dựng; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch sau buổi làm việc phải rà soát toàn bộ các kiến nghị, kết luận, phân công cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, xác định rõ thời hạn trả lời doanh nghiệp; đồng thời theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc “một đầu mối, một thời hạn”, để doanh nghiệp gửi kiến nghị đến một đầu mối và nhận được câu trả lời cuối cùng trong thời hạn quy định.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục phản ánh đúng, đủ, kịp thời và đúng địa chỉ những khó khăn, vướng mắc. Đối với những nội dung cơ quan nhà nước đã trả lời rõ là không thể giải quyết theo quy định, doanh nghiệp cần cùng chính quyền trao đổi, tìm phương án phù hợp, không tiếp tục gửi cùng một kiến nghị đến nhiều cơ quan.

Doanh nghiệp cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, tuân thủ quy hoạch, các quy định về môi trường, lao động và các quy định pháp luật có liên quan. Đối với những trường hợp vướng mắc kéo dài có nguyên nhân từ phía doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước sẽ trao đổi, làm rõ để cùng tháo gỡ.

Về định hướng thu hút đầu tư, Quảng Ngãi tập trung vào công nghiệp chế biến sâu, năng lượng, logistics; nông nghiệp hiệu quả cao, dược liệu; du lịch tại Măng Đen và Lý Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng và phát triển của doanh nghiệp làm trọng tâm trong giải quyết công việc; đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.