Quảng Ngãi: Lan tỏa thông điệp xây dựng nếp sống văn minh qua tranh cổ động

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Sáng 14.11, tại phường Kon Tum, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi; bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi; cùng đại diện lãnh đạo phường Kon Tum, các cơ quan, đơn vị, giáo viên, học sinh và đông đảo người dân địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Triển lãm giới thiệu 120 mẫu tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước. Đây là những tác phẩm được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình tổ chức.

Triển lãm thu hút đông đảo các em học sinh tham gia

Thông qua ngôn ngữ hội họa trực quan, màu sắc sinh động và thông điệp dễ tiếp cận, các tác phẩm tập trung phản ánh những nội dung thiết thực trong đời sống xã hội như xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện văn hóa ứng xử, giữ gìn cảnh quan môi trường và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Không chỉ mang đến không gian thưởng lãm nghệ thuật, triển lãm còn là hình thức tuyên truyền trực quan, góp phần đưa các chủ trương về xây dựng đời sống văn hóa đến gần hơn với người dân.

Qua đó, khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh; đồng thời khuyến khích những hành vi ứng xử đẹp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Các em học sinh trên địa bàn phường Kon Tum tham quan tranh cổ động tại triển lãm

Theo ông Hoàng, việc phối hợp tổ chức triển lãm cũng góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Lãnh đạo Sở VHTTDL mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm, giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền.

Triển lãm diễn ra trong bối cảnh tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 18 đến 24.11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giao lưu và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.