Sáng 20.11, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2, phường Kon Tum), Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc chung các hoạt động văn hóa chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi Phạm Thị Trung phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa những sắc màu văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc.

Từ những trầm tích văn hóa cổ xưa ở Lung Leng, Sa Huỳnh đến không gian văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật Bài chòi, các làn điệu dân ca, nghề thủ công, lễ hội dân gian và thể thao truyền thống đã tạo nên kho tàng di sản phong phú, đa dạng, góp phần làm nên bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết của quê hương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Theo bà Phạm Thị Trung, bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những giá trị của quá khứ mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện, được thực hành và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Vì vậy, các hoạt động lần này được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hướng đến đưa di sản đến gần hơn với Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Sự kiện thu hút đông đảo nghệ nhân, người dân và du khách tham dự

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Liên hoan cồng chiêng, xoang với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân đến từ 36 xã, phường. Những nhịp chiêng, vòng xoang đặc trưng của các cộng đồng dân tộc sẽ góp phần tái hiện không gian văn hóa truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, giới thiệu và lan tỏa những giá trị di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội

Cùng với đó, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Di sản Văn hóa” giới thiệu hơn 150 tác phẩm về vùng đất, con người Quảng Ngãi; trưng bày chuyên đề “Miền đất huyền ảo” giới thiệu các hiện vật tiêu biểu, giúp công chúng tìm hiểu sâu hơn về đời sống, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan mô hình triển lãm nghề dệt truyền thống tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi cơ sở 2

Các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống cũng thu hút 274 vận động viên tham gia tranh tài.

Tại Phố đêm Đăk Bla, không gian ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương được tổ chức từ ngày 20 đến hết ngày 24.11, tạo thêm điểm đến trải nghiệm cho người dân và du khách.

Không gian trưng bày giới thiệu muối và gốm Sa Huỳnh, góp phần tái hiện những giá trị văn hóa đặc trưng của nền văn hóa Sa Huỳnh tại ngày hội

Anh Võ Trọng Khoa (phường Kon Tum): cho biết: “Tôi rất ấn tượng với không gian văn hóa được tổ chức tại ngày hội, đặc biệt là những màn trình diễn cồng chiêng, xoang và các khu vực trưng bày hiện vật. Đây không chỉ là dịp để người dân thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống, thêm tự hào và có ý thức gìn giữ di sản của cha ông”.

Chị Lê Thị Thu Hiền (phường Đăk Cấm) chia sẻ: “Tôi thấy các hoạt động được tổ chức khá phong phú, từ triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật đến giới thiệu ẩm thực, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Mỗi không gian đều mang đến những trải nghiệm thú vị, giúp người dân hiểu thêm về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Mong rằng những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và tổ chức thường xuyên”.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức mong muốn xây dựng Bảo tàng Tổng hợp tỉnh trở thành không gian văn hóa mở, nơi kết nối di sản với cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phần dự thi Liên hoan cồng chiêng xoang của dân tộc Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Rai (Quảng Ngãi)

Với chủ đề “Văn hóa hội tụ - Đại đoàn kết lan tỏa”, các hoạt động không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị di sản đặc sắc mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Quảng Ngãi đến với du khách.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, từ nay đến ngày 24.11, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao tiếp tục diễn ra tại phường Kon Tum.

Trong đó, ngày 22.11 sẽ có hoạt động bế mạc, trao thưởng Liên hoan cồng chiêng, xoang và biểu diễn vòng xoang đoàn kết; Lễ hội đường phố diễn ra từ 16h đến 18h trên một số tuyến đường chính.

Tối 23.11, chương trình bế mạc Tuần Văn hóa được tổ chức tại Sân vận động tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2, đường Trường Chinh, phường Kon Tum), với chương trình nghệ thuật tổng hợp, công bố, vinh danh Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum và bắn pháo hoa tầm thấp.

Trong khi đó, không gian ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tại Phố đêm Đăk Bla tiếp tục phục vụ người dân, du khách đến hết ngày 24.11.