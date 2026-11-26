Chiến dịch “Không một mình” được triển khai tại các trường học ở Quảng Ngãi.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được triển khai tại Quảng Ngãi từ tháng 10 đến tháng 12, với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Trọng tâm là phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên; trang bị kiến thức cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Chiến dịch có sự phối hợp của lực lượng Công an, ngành giáo dục và các đơn vị liên quan, góp phần tăng cường bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng. Thông qua các buổi tọa đàm, hoạt động trải nghiệm và cẩm nang kỹ năng số, học sinh được hướng dẫn nhận biết sớm nguy cơ, xử lý tình huống và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị đe dọa, lừa đảo hoặc gặp những tương tác không an toàn trên mạng.

Để mỗi trẻ em khi bước vào không gian mạng đều có kiến thức để tự bảo vệ mình, có kỹ năng để nhận diện nguy cơ và quan trọng nhất là biết rằng: khi gặp khó khăn, các em không bao giờ phải đối mặt một mình.