Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương phát biểu tại cuộc đối thoại. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo sở chuyên ngành đối thoại với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhằm lắng nghe để thấu hiểu, đối thoại để tháo gỡ, đồng hành để phát triển.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại cuộc đối thoại, lãnh đạo các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực phía đông của tỉnh đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh và kiến nghị những vấn đề cụ thể, thực chất liên quan trực tiếp đến quá trình quy hoạch, tiếp cận đấu giá, lập hồ sơ cấp phép, đánh giá tác động môi trường, thăm dò, cấp phép khai thác đến đóng cửa mỏ.

Trong đó, vấn đề đáng lưu ý là thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản quá lâu, có khi mất cả năm, thậm chí 2 năm mới xong; cấp phép xong vẫn chưa thể khai thác vì vướng thủ tục thuê đất…

Lãnh đạo doanh nghiệp khai thác khoáng sản nêu kiến nghị tại cuộc đối thoại. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương, việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm kịp thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt doanh nghiệp cần hỗ trợ cái gì, từ đó cùng đồng hành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế của tỉnh nói chung.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương cho biết, thời gian qua, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là lĩnh vực “nóng” đối với Quảng Ngãi, nhất là vấn đề cung cầu trên thị trường đối với đá, cát và đất san lấp đều thiếu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công.

Quang cảnh cuộc đối thoại. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Với tinh thần đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt cho doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương cho biết, thời gian tới, định kỳ 1 quý 1 lần, lãnh đạo sở sẽ đối thoại tháo gỡ, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thay vì để từng doanh nghiệp riêng lẻ đến sở “kêu” như trước đây.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương khẳng định, đã đối thoại rồi thì 100% kiến nghị của doanh nghiệp phải được giải quyết thấu đáo. Cái nào được, giải quyết ngay, không được thì giải thích rõ vì sao để doanh nghiệp rõ, không lòng vòng; những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên thì báo cáo để có hướng xử lý.

Nhiều mỏ đá được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho phép nâng công suất trong năm 2026 để phục vụ các công trình, dự án đầu tư công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là định hướng, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, nhanh gọn các thủ tục theo quy định. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ quy định pháp luật. Có như vậy, việc quản lý nhà nước sẽ tốt hơn, doanh nghiệp phát triển, thị trường khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường lành mạnh hơn.

Được biết, để giải quyết thiếu hụt nguồn vật liệu đá phục vụ các dự án, công trình trọng điểm, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép nhiều mỏ đá nâng công suất. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều dự án, công trình nằm trong danh sách phê duyệt tạm thời chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hết khối lượng, dẫn đến khối lượng đá tồn đọng rất lớn.

Trước thực tế này, tỉnh Quảng Ngãi cho phép các chủ mỏ linh hoạt, chủ động cung cấp nguồn vật liệu đá cho các công trình, dự án đầu tư công khác trên địa bàn.