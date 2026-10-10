Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong số 18 người nhập viện cấp cứu và điều trị, tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng có 13 người, Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 người và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi 2 người. Tất cả bệnh nhân nhập viện đều có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy.

Qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết trước đó có sử dụng bánh mì mua tại cùng một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các cơ sở y tế đã kích hoạt quy trình thu dung, điều trị cấp cứu, truyền dịch bù nước, bù điện giải, sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh cho bệnh nhân. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp chuyển biến nặng.

Cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ngay sau khi nhận thông tin có nhiều trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì, các cơ quan chức năng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp phường Cẩm Thành thành lập đoàn kiểm tra, lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng; niêm phong toàn bộ các mẫu nguyên liệu hiện có để phục vụ việc kiểm tra, xác định nguyên nhân.