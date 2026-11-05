Quảng Ngãi: Lại xảy ra vụ nghi ngộ độc bánh mì khiến 15 người nhập viện

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: T.U)

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, điều trị 10 bệnh nhân và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, điều trị 5 bệnh nhân.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, qua kiểm tra ban đầu, 2 điểm bán bánh mì tại xã Đông Sơn đã bán cho người dân sử dụng sau đó phải nhập viện điều trị, đều lấy nguồn nước chan và bơ từ một cơ sở tại xã Tịnh Khê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Trước đó, từ ngày 10-12/10, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và điều trị cho 175 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Sau khi xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi sinh vật, ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1968, ở phường Cẩm Thành), là chủ cơ sở bánh mì Bà Được với tổng số tiền hơn 85,7 triệu đồng.