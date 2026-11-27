Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trương Thiên An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Đảng ủy 22 xã, phường, đặc khu biên giới.

Ông U Huấn (ảnh trên) phát biểu nhấn mạnh: Quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, đảo là nhiệm vụ thiêng liêng, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy các địa phương sớm cụ thể hóa Quy chế thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường giao lưu, kết nghĩa, vận động nhân dân hai bên biên giới tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Quảng Ngãi có gần 293 km đường biên giới đất liền tiếp giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, hơn 125 km đường bờ biển; khu vực biên giới gồm 22 xã, phường, đặc khu với hơn 379.000 người thuộc 25 dân tộc. Đời sống nhân dân ở một số địa bàn còn khó khăn; tình hình tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Đại diện Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu ký Quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thông qua dự thảo Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 6 điều, xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa hai bên. Trong đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh giới thiệu chỉ huy đồn biên phòng tham gia cấp ủy xã; phân công đảng viên các đồn tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, gắn với phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình. Ở chiều ngược lại, địa phương giới thiệu đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND xã tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Hai bên thực hiện trao đổi thông tin định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất bằng văn bản; địa phương hằng năm hỗ trợ kinh phí cho các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, không quy định thời hạn thực hiện; hai bên tổ chức sơ kết 5 năm một lần vào dịp cuối nhiệm kỳ đại hội.

Giai đoạn 2020 - 2026, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trên 1.680 đợt tuần tra, đấu tranh thành công 47 chuyên án; tổ chức gần 640 buổi tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU với 72.500 lượt người tham gia. Toàn lực lượng có 376 đảng viên các đồn biên phòng được phân công phụ trách, giúp đỡ gần 1.370 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Tại đặc khu Lý Sơn, lực lượng chức năng phối hợp xử lý 89 đối tượng vi phạm hành chính, xử phạt hơn 500 triệu đồng. Xã Sa Thầy có 11 tập thể, 66 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới. Trên cơ sở thống nhất các nội dung, đại diện Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đảng ủy 22 xã, phường, đặc khu biên giới đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp.