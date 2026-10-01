Quảng Ngãi kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trong thời gian làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ ở Nghĩa Hành, cụ đã dùng uy tín và tâm huyết để động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; truyền đạt chủ trương của Chính phủ, góp phần củng cố niềm tin vào cuộc kháng chiến. Gần 80 năm qua, nhân dân Quảng Ngãi đã gìn giữ nơi cụ làm việc và nơi cụ yên nghỉ bằng tất cả lòng kính trọng. Di sản tinh thần cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại có giá trị sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay, nhất là tinh thần tự học, đổi mới tư duy, giữ vững khí tiết và đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Từ những giá trị đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục học tập, phát huy tinh thần dấn thân, trách nhiệm và phụng sự Tổ quốc của cụ Huỳnh Thúc Kháng, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cũng trong sáng 30-9, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đến Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ ở xã Nghĩa Hành dâng hoa, dâng hương và tham quan Nhà trưng bày, tìm hiểu các hình ảnh, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1-10-1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng). Không chọn con đường làm quan, cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Năm 1908, cụ bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế, dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc của Chính phủ. Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Đặc phái viên của Chính phủ vào miền Trung, thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào Chính phủ, cách mạng. Ngày 21-4-1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân an táng cụ trên núi Thiên Ấn.