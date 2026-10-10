Quảng Ngãi kiểm tra điểm bán bánh mì nghi gây ngộ độc

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, điểm bán bánh mì B.Đ. do bà N.T.Th. làm chủ, thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố. Theo khai báo, các loại thực phẩm như tương ớt, rau, nước sốt được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành. Tại địa chỉ này có sản xuất bánh mì ổ, với hộ kinh doanh lò bánh mì do ông P.T.A.T. làm chủ.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì nhập viện điều trị

Mỗi ngày, điểm bán bánh mỳ của bà Th. hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ, kinh doanh khoảng 350 ổ bánh mì có nhân. Các nguyên liệu khác được được chủ cơ sở khai báo mua tại nhiều nguồn khác nhau.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Th. chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và hoạt động kinh doanh bánh mì ổ có nhân. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận khu vực chế biến thực phẩm làm nhân bánh mì sử dụng bếp gia đình, khu vực bếp đi ngang qua nhà vệ sinh của gia đình, cửa nhà vệ sinh gần cửa khu vực bếp.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi, UBND phường Cẩm Thành, các bệnh viện và đơn vị liên quan tiến hành điều tra, thu thập thông tin để xác định nguyên nhân.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong các mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng. CDC tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, phục vụ công tác xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, sáng 10-10, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán B.Đ., do bà N.T.Th. làm chủ, trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Theo khai báo của các bệnh nhân, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9-10, họ mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán này. Khoảng 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt. Sau đó, những người khác cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và đến các bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Tính đến chiều 10-10, có 25 bệnh nhân nhập viện điều trị. Các bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và tích cực điều trị.

Hà Vy