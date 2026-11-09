Quảng Ngãi kích hoạt phương án khẩn cấp ứng phó trước đợt mưa lớn

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND, yêu cầu tuyệt đối không chủ quan và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Các địa phương phải thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó nhằm không bị động trước mưa lũ.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu không được chủ quan trước những diễn biến của đợt mưa lớn. (Ảnh chụp vào tháng 10/2025).

Đặc biệt, chính quyền các xã, phường và đặc khu Lý Sơn được chỉ đạo khẩn trương rà soát các vùng có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở và ngập sâu để chủ động sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà không an toàn. Tình hình thiệt hại thiên tai phải được tổng hợp báo cáo định kỳ trước 15 giờ hằng ngày.

Tại các tuyến giao thông trọng điểm, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt tại ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có rủi ro sạt lở, kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại khi mất an toàn.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phối hợp cùng địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán dân và tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, Sở Xây dựng chuẩn bị phương án xử lý kịp thời các điểm sạt lở giao thông; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, đặc biệt tại khu vực miền núi dễ bị chia cắt. Đặc biệt, việc kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi (nhất là hồ chứa nhỏ), công trình đang thi công và khu vực khai thác khoáng sản được tăng cường nhằm bảo đảm vận hành đúng quy trình, an toàn cho công trình lẫn hạ du.

Hiện hoạt động vận tải tại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm dừng để bảo đảm an toàn. (Ảnh minh họa)

Tại vùng biển Quảng Ngãi và đặc khu Lý Sơn, thời tiết xấu ghi nhận gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh kèm mưa dông và sóng lớn. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Ban Quản lý Cảng tỉnh Quảng Ngãi thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (và ngược lại) từ 7 giờ ngày 9/11.

Cùng thời điểm, các chuyến tàu và ca nô vận chuyển hành khách giữa đảo Lớn và đảo Bé thuộc đặc khu Lý Sơn cũng tạm ngừng hoạt động. Toàn bộ hành khách đã mua vé sẽ được hoàn tiền hoặc hỗ trợ đổi sang chuyến khác khi điều kiện thời tiết an toàn và được cấp phép vận hành trở lại.