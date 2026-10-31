Quảng Ngãi: Không để khoảng cách địa lý làm khó người dân tiếp cận dịch vụ công

Cán bộ xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi xuống nhà rông của các thôn để hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục hành chính. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Sau sáp nhập, địa giới hành chính cấp xã mở rộng khiến việc đi lại để giải quyết thủ tục hành chính của người dân gặp khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nhóm người yếu thế. Do đó, một số xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai cách làm linh hoạt, đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân.

Hỗ trợ người yếu thế

Xã Kon Braih được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng và Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (cũ). Sau sáp nhập, trung tâm hành chính đặt tại xã Tân Lập khiến người dân ở một số khu vực phải di chuyển gần 10km để giải quyết thủ tục. Với người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, việc đi lại càng bất tiện.

Nắm bắt được tâm tư của nhân dân, từ tháng 5/2026, xã Kon Braih triển khai thí điểm mô hình “Hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.” Với mô hình này, trưởng thôn tiếp nhận nhu cầu của người dân, lập danh sách gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Cán bộ trung tâm sẽ đến tận nhà hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả thông qua trưởng thôn.

Tại thôn 8, xã Kon Braih, nơi có hơn 250 hộ dân sinh sống, trên 70% là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Trưởng thôn Đỗ Thị Phương đã cùng ban quản lý thôn tiến hành rà soát các hộ gia đình chính sách, neo đơn, bị dị tật, người cao tuổi, ốm yếu,… để tuyên truyền về mô hình.

Bà Đỗ Thị Phương cho biết, người dân chủ yếu có nhu cầu giải quyết thủ tục về đất đai, chính sách xã hội. Sau khi nhận danh sách, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bố trí cán bộ xuống thôn, phối hợp với ban quản lý thôn đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ, giúp người dân không phải đi lại xa. Từ khi triển khai mô hình, thôn đã phối hợp tiếp nhận, giải quyết hơn 10 hồ sơ cho người yếu thế.

Trường hợp chị Đào Thị Thảo, ở thôn 8, là một ví dụ. Do ảnh hưởng của chất độc da cam, chị gặp khó khăn khi đi lại. Tháng 8/2026, khi phát sinh nhu cầu giải quyết hồ sơ đất đai, chị liên hệ trưởng thôn và được cán bộ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ tại nhà. Chị nói, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã cách nhà khoảng 8km, trong khi chân chị không thể đi lại bình thường. Nhờ tổ hỗ trợ của thôn và cán bộ trung tâm đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ, chị không phải đi lại xa, thuận tiện giải quyết hồ sơ.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kon Braih Nguyễn Thị Bích Phượng nêu rõ, mô hình xuất phát từ thực tế nhiều người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh phải điều trị dài ngày không thể trực tiếp đến trung tâm. Trong khi đó, nhu cầu giải quyết các thủ tục như chứng thực di chúc, hợp đồng, giao dịch và chữ ký vẫn thường xuyên phát sinh.

Khi Trung tâm ra mắt mô hình này, người dân, đặc biệt là người yếu thế rất phấn khởi và ủng hộ. Đến nay, Trung tâm đã nhân rộng mô hình ra 12/12 thôn của xã, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết gần 120 hồ sơ cho người yếu thế. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền đến từng người dân về mô hình để mọi người dân đều biết, liên hệ với ban quản lý thôn khi có nhu cầu.

Cán bộ xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi xuống nhà rông của các thôn để hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục hành chính. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Đưa tổ công tác lưu động đến thôn

Hơn 95% người dân ở xã Đăk Kôi là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Xơ Đăng. Sau sáp nhập, hai xã Đăk Kôi và Đăk Tơ Lung (cũ), một số thôn cách trung tâm xã gần 20km. Khoảng cách địa lý cùng những hạn chế về kỹ năng công nghệ, ngôn ngữ khiến người dân gặp khó khăn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Để khắc phục, xã thành lập Tổ công tác lưu động thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, gồm những cán bộ trẻ, am hiểu công nghệ và có khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số. Vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, tổ đến các nhà rông ở thôn xa trung tâm để hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, kê khai hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp, hộ tịch. Việc hỗ trợ trực tiếp bằng ngôn ngữ phù hợp giúp người dân dễ tiếp cận các dịch vụ công.

Ông A Bre, trú thôn Kon Long - Kon Lỗ mang 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đến nhờ hỗ trợ trích lục do không còn nhớ chính xác vị trí các thửa đất. Do hạn chế tiếng phổ thông, ông gặp khó khăn khi trình bày với cán bộ xã. Tổ công tác đã cử anh A Cường, chuyên viên tư pháp - hộ tịch Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã sử dụng tiếng Xơ Đăng để trao đổi, hướng dẫn. Nhờ đó, việc tiếp nhận, hỗ trợ hồ sơ hoàn thành trong chưa đầy 15 phút.

Ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Kôi chia sẻ, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc và trách nhiệm của chính quyền cơ sở tăng lên. Vì vậy, xã triển khai mô hình “Chính quyền phục vụ,” trong đó Tổ công tác lưu động là một giải pháp nhằm đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân.

Với phương châm đưa chính quyền đến gần dân hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong quản trị và cải cách hành chính, xã sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác lưu động. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, với sự hỗ trợ tận tình, chu đáo của Tổ công tác, xã đã tiếp nhận, giải quyết hơn 2.500 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước./.