Quảng Ngãi: Khởi tố 17 đối tượng mang hung khí đi hỗn chiến để quay clip TikTok

Nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Quảng Ngãi.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi, tháng 5/2026, Nguyễn Quang Tùng (17 tuổi), ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi cùng 11 đối tượng thuộc nhóm “Nhi Nhi”, ở các xã Bình Sơn, Đông Sơn, Thọ Phong… mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, dao phóng lợn và các vật dụng khác đến phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi để tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn. Mục đích của nhóm này là gây chú ý, nổi tiếng trên nền tảng TikTok.

Tại đây, nhóm “Nhi Nhi” đuổi đánh và dùng cây ba chĩa tấn công anh Bùi Hoàng Tuấn Thịnh (17 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, một nhóm thanh thiếu niên khác xuất hiện, tấn công lại nhóm của Tùng. Trong lúc bỏ chạy, Tùng bị ngã và bị nhiều đối tượng bao vây đánh gây thương tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, xác minh. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” và tiến hành khởi tố theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo gia đình và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; không để các em tụ tập, tham gia những hội nhóm lệch lạc trên mạng xã hội, dẫn đến hành vi thách thức, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Công an tỉnh khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự công cộng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.