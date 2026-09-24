Quảng Ngãi khơi thông nguồn lực, hướng tới cực tăng trưởng miền Trung

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Ngày 24.9, tại Quảng Ngãi, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan báo chí.

Phát biểu chào mừng, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kì 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Đại biểu tham dự hội thảo

Theo ông Trần Phước Hiền, Quảng Ngãi đang có không gian phát triển đa dạng từ miền núi, cao nguyên đến đồng bằng, biển và hải đảo, với nền tảng công nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất, hệ thống cảng biển nước sâu cùng nhiều tiềm năng về kinh tế biển, logistics, dịch vụ và du lịch.

Trong đó, Dung Quất tiếp tục được xác định là động lực quan trọng, gắn với định hướng hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia. Các không gian du lịch Lý Sơn - Măng Đen - Sa Huỳnh cùng hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics tăng cường kết nối Quảng Ngãi với Tây Nguyên và khu vực miền Trung.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, tiềm năng và lợi thế chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết.

Một trong những nhiệm vụ được Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào Top 20 cả nước, đồng thời rút ngắn thời gian, giảm chi phí thủ tục, tăng tính công khai, minh bạch và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, sau sáp nhập, Quảng Ngãi có không gian phát triển hơn 14.800km², dân số hơn 2,1 triệu người, trải dài từ biển, đảo Lý Sơn đến cao nguyên Măng Đen. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,02%.

Theo ông Sưởng, bên cạnh những lợi thế về công nghiệp, kinh tế biển và tài nguyên, Quảng Ngãi cần nhận diện các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, logistics, nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong quá trình phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trọng Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi phát biểu

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Trọng Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi đề cập nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm tạo lập động lực tăng trưởng mới; phát triển công nghiệp theo chiều sâu; đẩy mạnh logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; đột phá kết cấu hạ tầng và kết nối vùng; cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực xã hội; phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh xác định phương châm “Liên kết để mạnh hơn - Tập trung để bứt phá - Bản sắc để trường tồn”, hướng tới hình thành không gian kinh tế thống nhất, tăng cường liên kết Tây Nguyên với duyên hải và phát huy các lợi thế về biển, rừng, văn hóa và di sản.

Quang cảnh hội thảo

Đối với lĩnh vực du lịch, PGS.TS Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Quy hoạch Quốc gia, cho rằng Quảng Ngãi sau sáp nhập có thêm nhiều dư địa phát triển, với các điểm tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia như Lý Sơn, Mỹ Khê và Măng Đen. Chuyên gia đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn về chiến lược, kết nối không gian du lịch, năng lực thích ứng và quản trị rủi ro, qua đó đề xuất các giải pháp biến lợi thế thành nguồn lực phát triển.

Các tham luận tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa nền tảng đối với quá trình phát triển của Quảng Ngãi

Hội thảo dành phiên thảo luận với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng”, tập trung trao đổi về các rào cản thể chế, hạ tầng, nguồn lực và những cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho Quảng Ngãi.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm của Quảng Ngãi

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức tổ chức không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ, mô hình và giải pháp công nghệ tiêu biểu của địa phương và doanh nghiệp.