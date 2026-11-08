Quảng Ngãi khơi thông nguồn lực để Khu kinh tế Dung Quất bứt tốc

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy dự án lớn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm vừa cùng đoàn công tác của tỉnh này đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai nhiều dự án lớn tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất.

Đoàn trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các dự án: Khu công nghiệp (KCN) Dung Quất; Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng; Nhà máy đóng tàu Dung Quất (PVSM); Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất; Nhà máy Bột - Giấy VNT 19; các vị trí dự kiến đầu tư dự án lọc hóa dầu, hóa dầu và kho dự trữ dầu thô quốc gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (đội mũ cối xanh) kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án. Ảnh: LAM UYÊN

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng hành với nhà đầu tư nhưng phải siết chặt kỷ luật thực thi, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.

Kiểm tra Khu công nghiệp Dung Quất do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư (quy mô gần 155ha), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp bàn giao dứt điểm mặt bằng trong quý II-2027. Sở NN-MT khẩn trương hoàn tất thủ tục cho thuê 12,26ha đất còn lại, phấn đấu đưa toàn bộ dự án về đích trong giai đoạn 2028-2029…

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển Dung Quất (KKT Dung Quất) diễn ra sôi động. Ảnh: NGỌC OAI

Đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN-MT khẩn trương phối hợp với các bên xử lý những tồn tại của từng dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Dung Quất và các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư, tìm hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai hoặc đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, hoặc thực hiện không đạt yêu cầu thì Ban tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy trình ngừng hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đội mũ cối xanh) cùng đoàn công tác kiểm tra các dự án lớn tại KKT Dung Quất. Ảnh: LAM UYÊN

Đi trước một bước về quỹ đất và tái định cư

Giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội là yêu cầu quan trọng khi mở rộng các khu công nghiệp, đô thị tại Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng phương án chuẩn bị quỹ đất tái định cư giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo phương án của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, nhu cầu tái định cư phục vụ các dự án thời gian tới khoảng 9.500 lô đất và 18.200 lô mộ. Đơn vị đề xuất ưu tiên đầu tư 15 khu tái định cư, tổng diện tích hơn 500ha, quy mô gần 12.900 lô, với kinh phí khoảng 7.700 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 dự kiến đầu tư gần 8.800 lô, sau năm 2030 khoảng 4.100 lô.

Quảng Ngãi chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: NGỌC OAI

Tại đô thị Vạn Tường (KKT Dung Quất), Quảng Ngãi dự kiến triển khai các khu tái định cư phục vụ di dời người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Giai đoạn 1 rộng khoảng 45ha, vốn đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, gồm 4 vị trí với quy mô từ 883 đến 1.535 lô đất.

Giai đoạn 2 rộng khoảng 100ha, kết hợp xây dựng tuyến kè và bến neo đậu tàu thuyền dài khoảng 700m, vốn dự kiến 1.785 tỷ đồng, phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án của Tập đoàn Hòa Phát tại khu vực cảng Dung Quất.

Về lâu dài, tỉnh nghiên cứu thêm hai phương án khu tái định cư quy mô khoảng 500ha và 1.000ha tại Vạn Tường.

Muốn giải phóng mặt bằng thuận lợi phải chuẩn bị tốt nơi ở mới, đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm người dân ổn định cuộc sống và sinh kế trước khi thu hồi đất. Hiện, KKT Dung Quất tập trung phát triển hai trụ cột, gồm: Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, với dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trị giá 1,5 tỷ USD và nguồn khí Cá Voi Xanh; công nghiệp luyện kim, chế tạo, với tổ hợp thép Hòa Phát và dự án sản xuất thép đặc biệt phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, công nghiệp đóng tàu. Các dự án được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, thu hút doanh nghiệp vệ tinh, đưa Dung Quất thành cực tăng trưởng của miền Trung. Ông LƯƠNG KIM SƠN, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Bên cạnh tiềm năng công nghiệp, KKT Dung Quất còn sở hữu nhiều giá trị du lịch sinh thái, thủy sản ven biển. Ảnh: NGỌC OAI

Chuẩn bị quỹ đất cho các dự án dầu khí UBND tỉnh Quảng Ngãi đang giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN khảo sát, giới thiệu 2 vị trí để Petrovietnam nghiên cứu đầu tư kho dự trữ dầu thô. Trong đó, vị trí tại xã Vạn Tường rộng khoảng 70ha, không có dân cư; vị trí còn lại rộng khoảng 130ha, có một phần dân cư hiện hữu. Phạm vi nghiên cứu không bao gồm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và rừng phòng hộ Bàu Cá Cái. Ngoài ra, tỉnh nghiên cứu bố trí cụm dự án lọc hóa dầu quy mô khoảng 589ha tại KCN phía Đông Dung Quất và Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất, xã Vạn Tường.