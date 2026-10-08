Quảng Ngãi khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, được phê duyệt ngày 8/8/2025. Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Lê Danh)

Đây là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, được thiết kế với kết cấu dây võng bằng 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau tạo hình tượng bờ xe nước giữa sông Trà Khúc, mang tính biểu tượng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Quảng Ngãi.

Thiết kế công trình được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn thông qua thi tuyển phương án kiến trúc toàn quốc.

Công trình gồm phần cầu và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Trong đó, phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, kết cấu gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí mỹ thuật theo phương án thiết kế.

Quảng Ngãi chính thức khởi công xây dựng công trình sau thời gian dài chuẩn bị. (Ảnh: Lê Danh)

Đường đầu cầu phía Nam rộng 28 - 44m, nối đầu cầu với vòng xoay đường Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ). Theo phương án thiết kế, một phần diện tích khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để phục vụ mục đích tổ chức giao thông, vuốt nối công trình và hài hòa cảnh quan.

Vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng sẽ hình thành nút giao khác mức bằng hầm chui rộng 11,5m, cao 3,5m, nhằm tránh xung đột giao thông.

Đầu phía Bắc cầu mới (phường Trương Quang Trọng) sẽ được xây dựng lệch Đông 11 độ so với cầu cũ, mặt đường rộng 28m, vuốt nối vào vòng xoay hình thành mới nút giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Toàn bộ diện tích hiện hữu của khách sạn Mỹ Trà sẽ được giải phóng để tổ chức lại giao thông và cảnh quan công cộng. Cây đa cổ thụ được giữ nguyên để hình thành đảo giao thông và hoa viên mini, nối dài đường Tế Hanh chạy dọc sông đến vòng xoay mới xây dựng để hoàn thiện quy hoạch nút.

Cầu Trà Khúc 1 cũ dự kiến sẽ được tháo dỡ để thuận lợi trong tổ chức giao thông, đảm bảo cảnh quan khu vực.

Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên (thành viên đứng đầu liên danh), Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh thi công xây lắp.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho rằng, cầu Trà Khúc hiện hữu đã gắn bó với người dân Quảng Ngãi qua nhiều thế hệ, trở thành một hình ảnh thân thuộc trên dòng sông Trà Khúc.

Việc tỉnh khởi công xây mới công trình nhằm tiếp nối những giá trị đã được hình thành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị Quảng Ngãi và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Phối cảnh công trình cầu Trà Khúc 1.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu để tổ chức triển khai thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Dự án cầu Trà Khúc 1 được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tháng 9/2022, điều chỉnh tháng 12/2023. Hiện nay, Quảng Ngãi có 7 cầu bắc qua sông Trà Khúc, gồm: Cổ Lũy, Trà Khúc 2, Trà Khúc 1, Thạch Bích, Phước Lộc, cầu đường sắt Trường Xuân, cầu Trà Khúc thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bên cạnh đó là hạng mục cầu của công trình thủy lợi kết hợp giao thông - đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Lê Danh