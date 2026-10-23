Quảng Ngãi khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an cấp xã thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Dự án trụ sở làm việc Công an xã Ba Vì là một trong 30 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an cấp xã thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng, được xây dựng theo thiết kế mẫu do Bộ Công an ban hành; dự kiến thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 5/2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, Công an cấp xã với cơ cấu tổ chức bộ máy được mở rộng, biên chế tăng lên gấp nhiều lần, chức năng, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, dẫn đến cơ sở vật chất của nhiều Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Vì vậy, từ đầu năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và được Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư là hơn 1.622 tỷ đồng cho 30 dự án trụ sở Công an cấp xã.

Với mục tiêu hoàn thành đưa công trình trụ sở Công an cấp xã vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững lâu dài, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị đơn vị tư vấn quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, máy móc, phương tiện tốt nhất để triển khai công trình theo đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.