Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng công trình Đoàn kết quân dân

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình Đoàn kết quân dân, Nhà thi đấu đa năng tại Trường THCS Ba Gia. Ảnh: QS.

Dự lễ có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương.

Theo đó, công trình này được hỗ trợ 2,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng năm 2026, xây dựng theo hướng đồng bộ, kiên cố, phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động tập trung của nhà trường.

Việc xây dựng nhà thi đấu không chỉ bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu mà còn tạo thêm không gian để học sinh rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục truyền thống. Qua đó, công trình góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường học tập toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 22/12/2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Trần Hữu Ích (bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho Ban giám hiệu nhà Trường THCS Ba Gia. Ảnh: QS.

Trong quá trình thi công, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị thi công bảo đảm công trình đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng và an toàn.

Với tinh thần đoàn kết quân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương sẽ tham gia hỗ trợ ngày công, góp phần giảm chi phí xây dựng và tạo điều kiện để công trình được hoàn thiện đồng bộ, bền vững.

Sau khi hoàn thành, nhà trường và địa phương sẽ quản lý, khai thác, sử dụng công trình đúng mục đích, phát huy hiệu quả lâu dài, trở thành không gian rèn luyện thể chất, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống và gắn kết cộng đồng.