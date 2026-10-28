Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy rộng 10ha

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện ma túy, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều trị và giáo dục học viên.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể của Bộ Công an về xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã phê duyệt dự án tổng thể "Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập", sử dụng nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để đầu tư tại 50 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc 27 Công an tỉnh, thành phố.

Thực hiện chủ trương này, ngày 28/8/2026, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt dự án thành phần xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy do Công an tỉnh quản lý.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 10ha tại thôn An Nhơn, xã Trà Giang, có quy mô quản lý 250 học viên, tổng mức đầu tư 201 tỷ đồng. Dự kiến, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu quý II/2028.

Dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác đầu quý II/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Thiếu tướng Hồ Song Ân, việc đầu tư xây dựng cơ sở nhằm góp phần giảm số người nghiện ma túy, tăng cường quản lý người nghiện ngoài xã hội, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, hướng tới xây dựng môi trường xã hội kỷ cương, an toàn và lành mạnh.

Sau khi hoàn thành, cơ sở sẽ cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy, tư vấn, dạy nghề, công tác xã hội và hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, cơ sở tổ chức các hoạt động điều trị y tế theo quy định của pháp luật, phục hồi chức năng, giáo dục hướng nghiệp, văn hóa, thể thao và các hoạt động phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe của học viên.

Sau khi hoàn thành, cơ sở sẽ cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy, tư vấn, dạy nghề, công tác xã hội và hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác giáo dục xã hội, nâng cao năng lực, phát triển thể chất, tinh thần và nhân cách cũng được chú trọng, qua đó giúp học viên từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự quản và chủ động phòng ngừa nguy cơ tái nghiện.

"Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị và hỗ trợ học viên trong quá trình cai nghiện, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và điều trị tại cơ sở", Thiếu tướng Hồ Song Ân nhấn mạnh.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị kỹ thuật và phương tiện để triển khai thi công theo đúng tiến độ cam kết.