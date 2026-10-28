Quảng Ngãi khởi công xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình cơ sở cai nghiện ma túy tại thôn An Nhơn, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Nhằm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, đáp ứng quy mô cán bộ và học viên cai nghiện bằng nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, ngày 3/6/2026, lãnh đạo Bộ Công an đã phê duyệt dự án tổng thể “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập”.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, ngày 28/8/2026, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án thành phần xây dựng công trình cơ sở cai nghiện ma túy do Công an tỉnh quản lý.

Mô hình công trình cơ sở cai nghiện ma túy tại thôn An Nhơn, xã Trà Giang.

Theo đó, dự án được đầu tư tại thôn An Nhơn (xã Trà Giang), với quy mô quản lý 250 học viên, tổng mức đầu tư 201 tỷ đồng; dự kiến đầu quý II/2028 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện, với mục tiêu góp phần giảm số người nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp và xây dựng môi trường xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng thời, dự án cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, tư vấn, dạy nghề và các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho học viên. Xây dựng môi trường xã hội thân thiện, an toàn, lành mạnh cho học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy. Cung cấp các dịch vụ điều trị y tế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp lứa tuổi và sức khỏe của học viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với đó, tổ chức giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển cả về thể chất, tinh thần, nhân cách và hòa nhập cộng đồng. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực cho nhóm đối tượng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng cai nghiện.

“Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị và hỗ trợ học viên trong quá trình cai nghiện, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và điều trị tại cơ sở”, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, tập trung nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, máy móc, phương tiện tốt nhất để triển khai công trình theo đúng tiến độ đã cam kết, bảo đảm an toàn, chất lượng và thẩm mỹ nhất.

Phương tiện, thiết bị cơ giới sẵn sàng thi công, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng và thẩm mỹ. (Ảnh: HIỂN CỪ)