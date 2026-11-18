Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc tu bổ Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ di sản lịch sử, văn hóa và bảo tồn những giá trị nguyên gốc của di tích. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng, tiến độ; đặc biệt thận trọng trong bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn sự trang nghiêm của khu lưu niệm.

Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, triển khai trong giai đoạn 2025-2027. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sáng 18-11. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khu lưu niệm được xây dựng trên nền ngôi nhà và khu vườn nơi Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra, lớn lên thời niên thiếu. Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2006; khu lưu niệm hoàn thành năm 2007.

Hiện nơi đây lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan.