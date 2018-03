Quảng Ngãi: Khởi công thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 31/3, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) chính thức khởi công dự án 'Thành phố giáo dục quốc tế - IEC (The International Education City) đầu tiên của Việt Nam tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự lễ có GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng- Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo; ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy; Đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo các tỉnh Bạc Liêu, Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Đắc Lắc, TP Đà Nẵng; Ông Hoàng Quốc Việt Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng và các Hiệu trưởng, Giám đốc trực thuộc Tập đoàn… cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi dự lễ

Các đại biểu dự lễ

Thành phố giáo dục quốc tế - IEC là đặc khu giáo dục tiên phong, khác biệt và duy nhất tại Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế với đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sĩ bao gồm: Hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn. IEC Quảng Ngãi là “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tiên trong chuỗi dự án sẽ được NHG triển khai trên các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

IEC Quảng Ngãi có tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trên diện tích gần 10 ha. Học sinh sẽ được trải nghiệm các chương trình quốc tế từ mầm non đến trưởng thành gồm các cấp học: Saigon Academy (SGA), iSchool, United Kingdom Academy (UKA), School of North America (SNA).

Được quy hoạch và thiết kế bởi công ty thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới B+H Studio - Canada, IEC chứa đựng các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất, tiện ích học tập, sinh hoạt vui chơi đẳng cấp 5 sao gồm: Khu trung tâm với không gian thông tầng tạo cảm xúc thẩm mỹ; Tháp bút chì – “cây bút viết lên trời xanh” thể hiện của trí tuệ và thành đạt; Nhà thi đấu đa năng có diện tích hơn 6.000 m2 với phòng gym, roboccon, aerobic, võ; Sân thi đấu trong nhà cho các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng bàn…và “phố thư viện - nhà sách” sẽ những điểm nhấn văn hóa của các cư dân trong thành phố”. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam, có trường học gắn liền với công viên động vật, vườn thú cưng, công viên thực vật với nhiều loại cây; có cả những vườn rau do chính tay các em học sinh gieo trồng, gặt hái.

Với mật độ phủ xanh chiếm 2/3 diện tích, Hãng quy hoạch và thiết kế của Canada đã hiện thực hóa Triết lý Giáo dục Nhân bản của NHG bằng khái niệm đô thị mở dành cho giáo dục, theo các chuẩn mực quốc tế. IEC được ví như “hệ sinh thái giáo dục xanh” hoàn chỉnh với sân bóng, hồ bơi, đượng chạy bộ, công viên, vườn hoa, vườn rau… để các bạn học sinh dễ dàng tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại dựa trên trải nghiệm.

Ngoài ra, hệ thống giao thông mở cũng là điểm nhấn hết sức đặc biệt của IEC. IEC được bao bọc bởi những con đường lớn nối vào quảng trường trung tâm, đáp ứng nhu cầu đi lại và học tập của hơn 6.000 cư dân. Ngoài xe buýt đưa đón học sinh với các bến đón-trả phân bố đều khắp, xe điện trong khuôn viên cũng sẽ là những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ vừa đảm bảo an toàn nhưng cũng đảm bảo mỹ quan Xanh – Sạch – Đẹp.

Tại IEC, Trường mầm non SGA được đặt ở vị trí đẹp nhất của thành phố với tổ hợp 3 khối cánh thành hình chong chóng liên kết nhau tạo vòng sân chơi rộng bên trong như một tổ chim ôm lấy các chú chim non, vừa ấm áp vừa an toàn và đầy yêu thương. Trường SGA trong IEC rộng hơn 12.000m2, với 64 phòng học cho khoảng 1.300 học sinh. Khuôn viên trường rợp cây xanh để các em có thể thoải mái giao tiếp với thiên nhiên.

Trường iSchool được thiết kế để khoảng 3.000 học sinh từ tiểu học đến THPT được “định vị công dân toàn cầu” trên “khu phố” rộng hơn 14.000 m2. iSchool có thiết kế 5 tầng với 101 phòng học mà các phía đều có cây xanh che phủ, mở tầm nhìn ra sân thể thao của IEC, các khu nhà ăn, học tập và nghỉ ngơi rộng rãi, thoáng mát và an ninh. Học sinh tốt nghiệp tại iSchool lấy tú tài Việt Nam và được trang bị đầy đủ tiếng Anh cũng như các kỹ năng sống, âm nhạc, thể thao… để hội nhập quốc tế.

Trường song ngữ Học viện Anh Quốc - UKA dưới sự bảo trợ của tổ chức giáo dục Cambridge và Hội đồng Anh, học sinh tốt nghiệp UKA có thể chuyển thẳng vào 60 trường danh tiếng của Anh và một số trường đại học trên thế giới tại Canada, New Zealand, Australia, Hoa Kỳ… thuộc Hiệp hội đại học miền Bắc nước Anh – NCUK. UKA có 50 phòng học trên diện tích hơn 10.000m2, đáp ứng cho hơn 1.200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. UKA gồm 4 tầng, các mặt đều hướng ra không gian xanh, thân thiện, giúp các em thật sự thấy thú vị với mỗi ngày học là một ngày vui.

Trường SNA cung cấp chương trình Hoa Kỳ, học sinh tốt nghiệp SNA có thể theo học các đại học Mỹ hoặc bất kỳ đại học nào trên thế giới. SNA có 41 phòng học, trên khuôn viên xanh gần 8.000m2 với hơn 800 học sinh. SNA, được trang bị đẳng cấp với đủ loại hình học tập, vui chơi trong nhà, ngoài trời như: phòng tập gym, sân chơi goft, tennis đến các phòng học kỹ năng như hội họa, thanh nhạc, nhạc cụ …

Bằng việc đặt Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC đầu tiên tại Quảng Ngãi, NHG không chỉ tạo lực đẩy phát triển kinh tế- xã hội cho tỉnh mà còn mang đến cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên nơi đây và các tỉnh miền Trung.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết IEC chính là tổ ấm, là khu rừng giáo dục cho các em học sinh, bởi khát khao của các em và vì một quãng đời tươi đẹp của các em. “Trong suốt hơn 10 năm qua, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã bền bỉ, đã dồn toàn bộ tâm trí và đã hoàn thiện hệ thống giáo dục đầy đủ cấp học từ mầm non đến đại học, và luôn luôn quốc tế hóa các cấp học đó. Giờ đây, Nguyễn Hoàng hội tụ toàn bộ tinh hoa vào IEC - từ đây sẽ tung bay những cánh đại bàng tự do, vui khỏe và toàn cầu hóa” - ông Quốc Việt chia sẻ. Ông Quốc Việt cũng cho biết thêm: Chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là người đã trao ý tưởng xây dựng một thành phố giáo dục quốc tế tại Việt Nam cho NHG, đồng thời luôn khích lệ và tạo điều kiện thúc đẩy để IEC được hoàn thiện.

Ông Trần Ngọc Căng- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu cho rằng đây là một vinh dự lớn đối với tỉnh Quảng Ngãi khi Tập đoàn Nguyễn Hoàng chọn Quảng Ngãi là ddieemr đến đầu tiên để xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế… Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các Sở ngành liên quan cùng với thành phố Quảng Ngãi và nhân dân trong tỉnh đồng tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ…

GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng- Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng- Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo hoan nghênh và khuyến khích các nhà đầu tư có đủ tâm- tài- lực, đồng hành cùng ngành giáo dục trong sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà, đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận với nền giáo dục tiến tiến trong khu vực và quốc tế. Tập đoàn Nguyễn Hoàng là một trong những nhà đầu tư đã thể hiện sự toàn tâm cho hoạt động giáo dục với hệ thống, một chuỗi các trường ở các bậc học trên khắp mọi miền đất nước…Bộ trưởng đânhs giá cao sự chuyên nghiệp, nghiêm túc của Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GD-ĐT, tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn thực hiện nghi thức khởi công.

Các xe chuyên dụng tham gia khởi công xây dựng.

Dự án IEC dự kiến khánh thành vào khoảng tháng 5/2019, sẽ là cột mốc đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và không ngừng vươn xa. Tập đoàn Nguyễn Hoàng luôn chú trọng hợp tác với các tổ chức giáo dục và các đối tác quốc tế danh tiếng, uy tín để liên tục phát triển chương trình đào tạo kỹ năng sống – giá trị sống cho học sinh, sinh viên; hướng tới đào tạo thế hệ con người toàn diện giàu giá trị nhân văn.

