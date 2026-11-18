Các đại biểu dự lễ khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh Lê Minh Thể↵

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum qua các thời kỳ; cùng đại diện gia đình Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đông đảo Nhân dân địa phương.

Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tổng quát về dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh Lê Minh Thể

Tại buổi lễ, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Dự án Sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương và UBND tỉnh phê duyệt đầu tư. Dự án được triển khai trên khuôn viên hiện trạng gần 49 nghìn mét vuông, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xây dựng trên nền di tích ngôi nhà và khu vườn nơi đồng chí sinh ra, lớn lên, đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2006. Công trình hoàn thành năm 2007, hiện lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật và phục vụ khách tham quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Lê Minh Thể

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm là trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi đối với người con ưu tú của quê hương, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là dịp gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, chú trọng bảo tồn các yếu tố nguyên gốc, giữ gìn cảnh quan, không gian trang nghiêm của di tích. Các sở, ngành và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xã Mộ Đức cùng các cơ quan liên quan sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác sau khi dự án hoàn thành, gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, văn hóa và du lịch, để giá trị của Khu lưu niệm tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Việc khởi công sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, xây dựng Khu lưu niệm trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng và điểm đến văn hóa, lịch sử có ý nghĩa của quê hương Quảng Ngãi./.