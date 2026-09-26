Quảng Ngãi: Khởi công nhà thi đấu đa năng 2,5 tỷ đồng tại Trường THCS Ba Gia

Công trình Nhà thi đấu đa năng tại Trường THCS Ba Gia - điểm trường Phú Mỹ được hỗ trợ 2,5 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" Bộ Quốc phòng năm 2026.

Công trình được hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" Bộ Quốc phòng năm 2026.

Công trình được đầu tư theo hướng đồng bộ, kiên cố, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động tập trung của giáo viên, học sinh.

Việc xây dựng nhà thi đấu đa năng góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ học tập, rèn luyện của nhà trường, đồng thời tạo thêm không gian để học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao thể chất và phát triển toàn diện.

Công trình cũng thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng vũ trang đối với nhà trường và nhân dân địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó quân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 dự lễ khởi công.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 22/12/2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong quá trình thi công, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị thi công tổ chức triển khai các hạng mục theo đúng thiết kế, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương sẽ tham gia hỗ trợ ngày công trong quá trình xây dựng. Qua đó góp phần giảm chi phí, tập trung nguồn lực để công trình được hoàn thiện đồng bộ, bền vững.

Sau khi hoàn thành, nhà trường và địa phương sẽ quản lý, khai thác, sử dụng công trình đúng mục đích, phát huy hiệu quả lâu dài.

Nhà thi đấu đa năng sẽ trở thành không gian phục vụ các hoạt động rèn luyện thể chất, văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của thầy, trò nhà trường.

Từ những công trình thiết thực, tình quân dân tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục và chung sức xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển.