Ngày 23/11, tại xã Măng Đen, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị số 1, quy mô 264,4ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Phối cảnh dự án Khu đô thị số 1 có quy mô 264,4ha.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương.

Hình thành đô thị nghỉ dưỡng sinh thái quy mô lớn

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư. Nằm tại vị trí tiếp giáp Quốc lộ 24, gần trung tâm Măng Đen, dự án có khả năng kết nối với khu vực Kon Tum và đón đầu định hướng quy hoạch tuyến cao tốc Kon Tum - Quảng Ngãi trong tương lai.

Bấm nút khởi công dự án Khu đô thị số 1, xã Măng Đen.

Được nghiên cứu theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, Khu đô thị số 1 hướng tới hình thành một đô thị nghỉ dưỡng cao nguyên, trong đó cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương được xác định là những yếu tố nền tảng.

Dự án có mật độ xây dựng tối đa 23,2%, ưu tiên bảo tồn địa hình, hệ sinh thái rừng thông, mặt nước và các không gian xanh. Các công trình được bố trí hài hòa với cảnh quan, hạn chế tác động đến cấu trúc tự nhiên vốn tạo nên nét đặc trưng của Măng Đen.

Trên tổng diện tích 264,4ha, dự án được tổ chức thành 4 phân khu chức năng, kết nối thành quần thể tiện ích phục vụ nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Trong đó, phân khu 1 là tiểu khu đô thị thể thao, kết nối với khu vực hồ Toong Đam, phát triển các công viên thể thao ngoài trời, hoạt động thể thao dưới nước, tổ hợp giải trí, phố thương mại và ẩm thực. Phân khu 2 là tiểu khu đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, có điểm nhấn là tổ hợp y tế - trị liệu quy mô hơn 16ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Không gian này được định hướng phát triển các dịch vụ an dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và phục hồi sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu.

Hai phân khu còn lại tập trung phát triển không gian ở sinh thái giữa rừng thông và khu ở kết hợp vui chơi giải trí. Các cụm biệt thự, công trình thương mại được bố trí xen kẽ với cây xanh, mặt nước, kết nối hệ thống công viên, quảng trường và các tuyến phố dịch vụ.

Bên cạnh các phân khu chức năng, dự án còn được quy hoạch hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm nhà ga tàu điện, công trình hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe tập trung, công trình kỹ thuật và các dải công viên sinh thái. Cấu trúc không gian được tổ chức theo địa hình đồi núi và hệ thống sông suối tự nhiên, hướng tới sự kết hợp giữa tiện ích đô thị hiện đại với cảnh quan đại ngàn.

Khơi thông dư địa, tạo động lực phát triển du lịch Măng Đen

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, phát triển Măng Đen không chỉ là câu chuyện của một vùng đất được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng phía Tây, mà còn góp phần tạo nên sự phát triển hài hòa của tỉnh, từ miền núi đến đồng bằng, từ rừng đến biển. Đánh thức tiềm năng Măng Đen cũng chính là mở thêm không gian và động lực phát triển mới cho Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao quà cho các hộ gia đình khó khăn của xã Măng Đen.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Khu đô thị số 1 sẽ bổ sung những hạng mục mà Măng Đen nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung còn thiếu như không gian nghỉ dưỡng, khu lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Qua đó, dự án góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, dược liệu và quảng bá các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cũng kỳ vọng dự án tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người dân cần được trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển, đóng góp và thụ hưởng những thành quả từ dự án.

Tỉnh Quảng Ngãi cam kết đồng hành, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt, quá trình xây dựng và vận hành phải chú trọng gìn giữ thiên nhiên, cảnh quan và bản sắc văn hóa Măng Đen.

Khu đô thị số 1 có tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường khẳng định doanh nghiệp sẽ phát huy kinh nghiệm, nguồn lực để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả lâu dài.

Nhà đầu tư cam kết phát triển hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng địa hình, gìn giữ cảnh quan, rừng và nguồn nước, kiểm soát các tác động môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành.

Cùng với đó, Sun Group sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ ổn định sinh kế, ưu tiên tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương, trân trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo định hướng phát triển, Măng Đen đặt mục tiêu đạt các tiêu chí Khu du lịch quốc gia vào năm 2030, trở thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam, thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Địa phương có lợi thế về khí hậu ôn hòa, rừng tự nhiên, hồ, thác và kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hạ tầng và sản phẩm dịch vụ du lịch vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, Khu đô thị số 1 được kỳ vọng bổ sung hệ thống dịch vụ, tiện ích nghỉ dưỡng, thương mại và chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao năng lực phục vụ du lịch, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

* Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao 15 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Măng Đen. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao 10 phần quà tri ân các già làng, ghi nhận những đóng góp trong củng cố khối đại đoàn kết và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.