Quang cảnh lễ khởi công Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương và đại diện nhà đầu tư.

Ngày 23/11, tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Sun Group phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công Khu đô thị số 1. Với diện tích 264,4 ha và tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái đa chức năng, kết hợp không gian sống, dịch vụ du lịch với cảnh quan tự nhiên đặc trưng của vùng đất Măng Đen.

Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công Khu đô thị số 1, xã Măng Đen.

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư. Nằm gần trung tâm Măng Đen và tiếp giáp Quốc lộ 24, khu đô thị có điều kiện kết nối với khu vực Kon Tum cùng các địa phương lân cận. Vị trí này cũng được kỳ vọng phát huy lợi thế khi hạ tầng giao thông liên vùng tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch là cách tổ chức không gian theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”. Với mật độ xây dựng tối đa 23,2%, dự án ưu tiên diện tích cho cây xanh, mặt nước và các không gian sinh thái; công trình được bố trí theo địa hình đồi núi, hướng đến hạn chế tác động đến cảnh quan rừng thông vốn là nét đặc trưng của Măng Đen.

Trên tổng diện tích 264,4 ha, khu đô thị được chia thành 4 phân khu với các chức năng bổ trợ cho nhau. Không gian thể thao và du lịch ven hồ Toong Đam tích hợp hoạt động ngoài trời, vui chơi dưới nước, thương mại và ẩm thực. Khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe có tổ hợp y tế, trị liệu rộng hơn 16 ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Hai phân khu còn lại tập trung phát triển nhà ở sinh thái giữa rừng thông, biệt thự mật độ thấp, cùng các tiện ích vui chơi, công viên, quảng trường và phố thương mại.

Hoạt động trao quà tại lễ khởi công, góp phần lan tỏa tinh thần đồng hành cùng cộng đồng địa phương trong quá trình phát triển Măng Đen.

Để kết nối các khu chức năng, quy hoạch còn bố trí nhà ga tàu điện, bãi đỗ xe tập trung, công trình hạ tầng xã hội và các dải công viên sinh thái. Khi hoàn thành, dự án hướng đến phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ sinh sống, lưu trú đến nghỉ dưỡng, an dưỡng và trải nghiệm của du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định địa phương sẽ đồng hành, thực hiện trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy hoạch. Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa Măng Đen, để quá trình đầu tư không tách rời những giá trị vốn có của địa phương. Chính quyền, nhà đầu tư và người dân được kỳ vọng cùng tham gia, qua đó mở rộng cơ hội sinh kế và chia sẻ thành quả phát triển với cộng đồng.

Măng Đen đang được định hướng phấn đấu đáp ứng các tiêu chí Khu du lịch quốc gia vào năm 2030, hướng tới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam với mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, để khai thác tốt lợi thế về khí hậu, rừng tự nhiên, hồ, thác và văn hóa bản địa, địa phương vẫn cần bổ sung hạ tầng cũng như đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Trong bối cảnh đó, Khu đô thị số 1 được kỳ vọng góp thêm không gian nghỉ dưỡng, thể thao và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.