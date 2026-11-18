Các đại biểu bấm nút nghi thức khởi công. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 18/11, tại xã Mộ Đức, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công Dự án sữa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Dự án thuộc nhóm C, công trình dân dụng cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, bao gồm sửa chữa, cải tạo các hạng mục xuống cấp của nhà lưu niệm, nhà trưng bày, quầy lưu niệm, nhà bảo vệ, hồ sen, đường bê tông, cảnh quan sân vườn… theo hướng đồng bộ, phù hợp với giá trị di tích, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hoá; xây dựng Khu lưu niệm trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, tham quan, nghiên cứu và điểm nhấn lịch sử, văn hóa của tỉnh. Tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2027.

Theo ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, dự án sữa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Ban bí thư Trung ương Đảng thống nhất đề án. Dự án có phạm vi sữa chữa cải tạo trên khuôn viên hiện trạng gần 49.000m2.

Khu lưu niệm là công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử, tri ân của các thế hệ tỉnh Quảng Ngãi đối với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chủ đầu tư cam kết phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, nhà thầu thi công đảm bảo thi công dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao, nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng đúng tiến độ, xứng đáng với kỳ vọng của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ngày 01/3/1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, nay là Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi trong một gia đình nhà nho yêu nước. Đồng chí đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.

Năm 1926, khi mới tròn 20 tuổi, đồng chí sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Với gần 75 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở cương vị nào, đồng chí cũng giữ phong cách giản dị, thanh liêm, gần gũi nhân dân và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, đồng bào Quảng Ngãi.

Ngôi nhà, khu vườn nơi đồng chí sinh ra, lớn lên được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2006. Trên nền di tích ấy, Khu lưu niệm được Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2007, hiện đang lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Mỗi năm nơi đây đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách thập phương về thăm viếng. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo quản hiện vật và nhu cầu tham quan, học tập.

Vì vậy, việc triển khai Dự án là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, để Khu lưu niệm tương xứng với công lao to lớn của đồng chí, gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc tu bổ hôm nay không chỉ để công trình khang trang hơn, mà quan trọng nhất là gìn giữ hồn cốt, giá trị lịch sử và các yếu tố nguyên gốc của di tích.

Khu lưu niệm là “địa chỉ đỏ” để bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, là nơi mỗi người con Quảng Ngãi trở về thêm hiểu, thêm yêu một nhân cách lớn đã đi ra từ mảnh đất này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát đặt chất lượng và trách nhiệm lên hàng đầu, thi công đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm kỹ thuật, cảnh quan, mỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, thận trọng trong bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm, thanh tịnh của khu lưu niệm./.