Bảo tồn di tích gắn với gìn giữ giá trị lịch sử

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xây dựng trên nền di tích ngôi nhà và khu vườn nơi đồng chí sinh ra, lớn lên tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2006 và công trình khu lưu niệm hoàn thành vào năm 2007.

Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: An Nguyên

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1906. Với gần 75 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 32 năm đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, Khu lưu niệm đang lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi năm, địa chỉ này đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách đến tham quan, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản tài liệu, hiện vật cũng như nhu cầu tham quan, học tập. Việc sửa chữa, cải tạo vì vậy đặt ra yêu cầu vừa khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, vừa bảo đảm gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Dự án được triển khai trên khuôn viên hiện trạng gần 49.000m², với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 - 2027. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư.

hó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Nguyên

Dự án đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương và UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư. Đây là cơ sở để địa phương triển khai việc nâng cấp, hoàn thiện các hạng mục của khu lưu niệm, đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong giai đoạn mới.

Đặt yêu cầu bảo tồn yếu tố gốc lên hàng đầu

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Ngãi đối với người con ưu tú của quê hương, người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Khuôn viên thờ tự trong trong Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: An Nguyên

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, công trình không đơn thuần là việc tu bổ, nâng cấp một di tích mà còn mang ý nghĩa gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc, góp phần bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát đề cao trách nhiệm, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu; tổ chức thi công đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan và an toàn. Trong quá trình triển khai, việc bảo tồn các yếu tố nguyên gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm, thanh tịnh của khu lưu niệm phải được đặc biệt chú trọng.

Các sở, ngành và cơ quan liên quan được yêu cầu chủ động phối hợp, thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư, bảo đảm dự án được triển khai theo đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao chính quyền xã Mộ Đức phối hợp với các cơ quan liên quan sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác khu lưu niệm sau khi dự án hoàn thành. Việc tổ chức quản lý, phát huy giá trị công trình cần gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, hoạt động văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Thông qua dự án, Quảng Ngãi hướng đến tiếp tục gìn giữ những giá trị lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng; đồng thời, phát huy vai trò của khu lưu niệm như một địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương đến các thế hệ hôm nay và mai sau.