Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: TT.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ngãi; đại diện gia đình Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước, nhà văn hóa lớn của dân tộc.

Sinh ngày 1/3/1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Với gần 75 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở bất kỳ cương vị nào, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng giữ phong cách giản dị, thanh liêm, gần gũi nhân dân và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, đồng bào Quảng Ngãi.

Ngôi nhà và khu vườn nơi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra, lớn lên được xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia năm 2006. Trên nền di tích này, Khu lưu niệm được Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng, hoàn thành năm 2007. Hiện nơi đây lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục của Khu lưu niệm đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật và nhu cầu tham quan, học tập. Việc triển khai dự án sửa chữa, cải tạo vì vậy trở thành yêu cầu cấp thiết, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ngãi đối với người con ưu tú của quê hương.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Đức Tâm cho rằng, việc tu bổ không chỉ nhằm làm cho Khu lưu niệm khang trang hơn mà quan trọng nhất là gìn giữ hồn cốt, giá trị lịch sử và các yếu tố nguyên gốc của di tích. Đây là “địa chỉ đỏ” để bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống và niềm tự hào quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: CĐ.

Để dự án đạt chất lượng cao nhất, ông Nguyễn Đức Tâm đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát đặt chất lượng, trách nhiệm lên hàng đầu; triển khai đúng tiến độ, quy định, bảo đảm kỹ thuật, cảnh quan, mỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, cần thận trọng trong bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm, thanh tịnh của Khu lưu niệm.

Các sở, ngành liên quan cần kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư. Chính quyền và nhân dân xã Mộ Đức sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác sau khi dự án hoàn thành, gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, văn hóa và phát triển du lịch.

“Chúng ta không chỉ tu bổ một di tích, mà còn gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền giá trị tốt đẹp của dân tộc và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”, ông Nguyễn Đức Tâm nói.

Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được thực hiện trên khuôn viên hiện trạng khoảng 48.832m2 thuộc xã Mộ Đức, có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là từ năm 2025-2027.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: TT.

Việc khởi công diễn ra đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần lan tỏa ý nghĩa của công tác bảo tồn di sản, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.