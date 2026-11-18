Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trước khi diễn ra lễ khởi công, các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi dâng hương bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung, dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau khi được Ban Bí thư thống nhất đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định phê duyệt dự án.

Theo đó, dự án có phạm vi sửa chữa, cải tạo trên khuôn viên hiện trạng khoảng 48.832 mét vuông, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Với mục tiêu quan trọng của dự án là gìn giữ giá trị lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sẽ kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng các đơn vị tư vấn, các nhà thầu huy động tối đa thiết bị, vật tư và nhân lực có trình độ chuyên môn triển khai thi công dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, sớm hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án”, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung cam kết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định, với gần 75 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị nào, đồng chí cũng giữ phong cách giản dị, thanh liêm, gần gũi nhân dân và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, đồng bào Quảng Ngãi.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngôi nhà, khu vườn nơi đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra, lớn lên được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 2006.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trên nền di tích ấy, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức được Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2007, hiện đang lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp ông. Hằng năm, nơi đây đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách thập phương về thăm viếng.

Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo quản hiện vật và nhu cầu tham quan, học tập. Vì vậy, việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, để Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tương xứng với công lao to lớn của đồng chí, gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhà lưu niệm, nơi đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra và lớn lên thời niên thiếu. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn đề cao vai trò động lực của văn hóa: “Văn hóa là đổi mới, đổi mới là văn hóa”. Tiếp nối tư tưởng ấy, việc tu bổ hôm nay không chỉ để công trình khang trang hơn, mà quan trọng nhất là gìn giữ hồn cốt, giá trị lịch sử và các yếu tố nguyên gốc của di tích. Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là “địa chỉ đỏ” để bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, là nơi mỗi người con Quảng Ngãi trở về thêm hiểu, thêm yêu một nhân cách lớn đã đi ra từ mảnh đất này,”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Tâm, chúng ta không chỉ tu bổ một di tích, mà còn gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền giá trị tốt đẹp của dân tộc và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là “địa chỉ đỏ” để bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trên tinh thần đó, để dự án đạt chất lượng cao nhất, đồng chí Nguyễn Đức Tâm đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát đặt chất lượng và trách nhiệm lên hàng đầu, thi công đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm kỹ thuật, cảnh quan, mỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, thận trọng trong bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm, thanh tịnh của Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Cùng với đó, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư.

Đồng thời, chính quyền và nhân dân xã Mộ Đức cùng các cơ quan liên quan sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác sau khi dự án hoàn thành, gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, văn hóa và du lịch, để giá trị của Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.