Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: VGP.

Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư, được quy hoạch trên diện tích 264,4 ha theo định hướng "rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng", với mật độ xây dựng toàn khu tối đa 23,2% và 4 phân khu chức năng gồm đô thị thể thao, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, khu ở sinh thái và khu ở gắn với vui chơi giải trí.

Dự án tiếp giáp Quốc lộ 24, thuộc khu vực trung tâm Măng Đen, kết nối tới Kon Tum và đón đầu quy hoạch tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi trong tương lai. Thiết kế dự án giữ gìn cấu trúc địa hình và hệ sinh thái rừng thông, nhường phần lớn không gian cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên.

Phân khu 1 là tiểu khu đô thị thể thao, đóng vai trò tâm điểm kết nối giữa hạ tầng đô thị hiện hữu và danh thắng hồ Toong Đam, phát triển mô hình đô thị du lịch ven hồ với chuỗi công viên thể thao đa năng ngoài trời, hoạt động thể thao dưới nước, tổ hợp giải trí cùng phố thương mại và ẩm thực.

Phân khu 2 là tiểu khu đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe bên hồ sinh thái, điểm nhấn là tổ hợp y tế – trị liệu quy mô hơn 16 ha gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe, hướng tới các mô hình làng an dưỡng, dưỡng lão đạt chuẩn quốc tế, phục vụ người cao tuổi, du khách phục hồi sức khỏe và các gia đình nghỉ dưỡng dài ngày.

Phân khu 3 là khu ở sinh thái giữa rừng thông, hình thành tiểu trấn sinh thái mật độ xây dựng thấp, với các dòng biệt thự kiến trúc sinh thái bám theo địa hình tự nhiên, ẩn mình dưới tán rừng.

Phân khu 4 là khu ở sinh thái gắn với vui chơi giải trí, bố trí các cụm biệt thự, công trình thương mại xen kẽ mảng xanh và mặt nước, kết nối trực tiếp với công viên giải trí ngoài trời, quảng trường sự kiện và các tuyến phố thương mại.

Gắn kết 4 phân khu là hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm nhà ga tàu điện, cụm công trình hạ tầng xã hội, các bãi đỗ xe tập trung, mạng lưới công trình kỹ thuật và các dải công viên sinh thái, quy hoạch nương theo địa hình đồi núi và hệ thống sông suối tự nhiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Khu đô thị số 1 sẽ bổ sung những không gian nghỉ dưỡng, khu lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi, chăm sóc sức khỏe mà Măng Đen nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung vẫn còn thiếu, qua đó góp phần phát triển du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, dược liệu và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

"Dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người dân Măng Đen sẽ không đứng ngoài quá trình phát triển mà trực tiếp tham gia, đóng góp và được hưởng lợi từ sự phát triển ấy," ông Nguyễn Đức Tâm kỳ vọng.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu. Ảnh: VGP.

Đại diện chủ đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, Sun Group kiên trì với triết lý không chỉ xây dựng những công trình, sản phẩm nhỏ lẻ, mà kiến tạo hệ sinh thái du lịch, dịch vụ, tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho người dân.

"Sun Group cam kết đặt người dân ở vị trí trung tâm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ ổn định sinh kế, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, trân trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào để người dân Măng Đen thực sự được cùng thụ hưởng thành quả phát triển," ông Đặng Minh Trường khẳng định.

Khi hoàn thành, Khu đô thị số 1 hướng tới trở thành quần thể nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp trải nghiệm văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Cùng với các dự án hạ tầng kết nối như tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi và quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen, dự án được kỳ vọng góp phần nâng vị thế du lịch Măng Đen và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Thu Thảo