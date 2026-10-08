Quảng Ngãi khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1.

Ngày 8/10, tại bờ Nam sông Trà Khúc (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công dự án Cầu Trà Khúc 1.

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ vốn đầu tư công; thời gian thi công trong 18 tháng. Cầu mới có tổng chiều dài 829m, trong đó cầu dài 577m, rộng 28m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe phức hợp.

Cầu Trà Khúc 1 cũ được xây dựng hơn 60 năm, là chứng tích gắn bó, ghi dấu ấn của bao người Quảng Ngãi, hiện xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu giao thông và yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.

Cầu Trà Khúc 1 mới có kết cấu dây võng tự neo với 3 vòng thép mang hình "bờ xe bến nước".

Khi hoàn thành, cây cầu Trà Khúc không chỉ là công trình giao thông hiện đại mà sẽ mở rộng không gian đô thị, tạo cảnh quan 2 bờ sông Trà Khúc.

Cầu Trà Khúc không chỉ là công trình giao thông hiện đại mà sẽ mở rộng không gian đô thị.

Cầu sẽ là một trong những biểu tượng mới của tỉnh Quảng Ngãi, cùng với thương mại, dịch vụ hai bờ sông sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành 1 trong những cực tăng trưởng của vùng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, cầu Trà Khúc 1 đã gắn bó với người dân Quảng Ngãi qua nhiều thế hệ, trở thành hình ảnh thân thuộc trên dòng sông Trà Khúc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, khởi công là bước đầu, điều Nhân dân chờ đợi là cây cầu được hoàn thành đúng hẹn, bảo đảm chất lượng; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Liên danh nhà thầu và tư vấn giám sát huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị ngay sau lễ khởi công, tổ chức nhiều mũi thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng lưu ý, đây là cây cầu kết cấu thép lớn, thi công trên sông trong mùa mưa lũ, phải kiểm soát chặt chất lượng vật liệu, kết cấu thép, cáp; đồng thời chủ động phương án phòng, chống lũ cho từng giai đoạn; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.