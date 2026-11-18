Đông đảo đại biểu, cán bộ và Nhân dân địa phương tham dự lễ

Sáng 18.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Đức Huy; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Hà Ban.

Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện gia đình Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước, nhà văn hóa lớn của dân tộc.

Sinh ngày 1.3.1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (nay là xã Mộ Đức), tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Phạm Văn Đồng sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Với gần 75 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng giữ phong cách giản dị, thanh liêm, gần gũi nhân dân và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, đồng bào Quảng Ngãi.

Ngôi nhà và khu vườn nơi Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra, lớn lên được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2006. Khu lưu niệm được Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng, hoàn thành năm 2007. Hiện nơi đây lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung phát biểu

Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục của Khu lưu niệm đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật và nhu cầu tham quan, học tập. Việc triển khai dự án sửa chữa, cải tạo vì vậy trở thành yêu cầu cấp thiết, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ngãi đối với người con ưu tú của quê hương.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cho rằng, việc tu bổ không chỉ nhằm làm cho Khu lưu niệm khang trang hơn mà quan trọng nhất là gìn giữ hồn cốt, giá trị lịch sử và các yếu tố nguyên gốc của di tích. Đây là “địa chỉ đỏ” để bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống và niềm tự hào quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Để dự án đạt chất lượng cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát đặt chất lượng, trách nhiệm lên hàng đầu; triển khai đúng tiến độ, quy định, bảo đảm kỹ thuật, cảnh quan, mỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, cần thận trọng trong bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm, thanh tịnh của Khu lưu niệm.

Các sở, ngành liên quan cần kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư. Chính quyền và nhân dân xã Mộ Đức sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác sau khi dự án hoàn thành, gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, văn hóa và phát triển du lịch.

“Chúng ta không chỉ tu bổ một di tích, mà còn gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền giá trị tốt đẹp của dân tộc và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”, ông Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được thực hiện trên khuôn viên hiện trạng khoảng 48.832m² thuộc xã Mộ Đức, có tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là từ năm 2025-2027.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Việc khởi công diễn ra đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), góp phần lan tỏa ý nghĩa của công tác bảo tồn di sản, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.