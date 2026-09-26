Quảng Ngãi: Khởi công công trình Đoàn kết quân dân ở Ba Gia

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: TTXVN phát.

Tham dự có: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Công trình có tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng năm 2026. Công trình được xây dựng kiên cố, phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động tập trung của giáo viên, học sinh.

Tặng thiết bị cho nhà trường. Ảnh: TTXVN phát.

Theo kế hoạch, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 22/12/2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Để đưa công trình về đích đúng hẹn, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị thi công, bảo đảm xây dựng đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương tham gia hỗ trợ ngày công, góp phần giảm chi phí xây dựng, dành nguồn lực cho công trình được hoàn thiện đồng bộ, bền vững.

Thầy trò nhà trường chụp hình cùng Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu V. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Ba Gia Đại cho biết, Nhà thi đấu đa năng có ý nghĩa rất lớn đối với điểm trường Phú Mỹ. Sau khi hoàn thành, nhà trường và địa phương sẽ quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả lâu dài; đưa nơi đây thành không gian để thầy và trò cùng rèn luyện thể chất, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống và gắn kết cộng đồng.