Quảng Ngãi: Khởi công công trình cầu Trà Khúc 1 vào ngày 8/10

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tính chất, quy mô của công trình.

Đồng thời, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức lễ khởi công; bảo đảm các điều kiện về mặt bằng, công trình, thiết bị, an toàn, giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi lễ.

Cầu Trà Khúc là công trình cầu cấp đặc biệt, với kết cấu dây võng tự neo, công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Dự án cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc có tổng chiều dài tuyến chính 830m, tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Trong đó, chiều dài cầu Trà Khúc 1 khoảng 590m, bề rộng cầu 28m. Đây là công trình cầu cấp đặc biệt, áp dụng kết cấu dây võng tự neo, công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.

Việc đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1 không những hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ mà còn tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, thay đổi diện mạo, tầm vóc của đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi trong tương lai.

Theo thiết kế, cầu Trà Khúc 1 có kết cấu gồm 3 vòng tròn nối tiếp nhau tạo hình tượng “đàn xe nước’’ trên sông Trà Khúc, gợi nhớ một nét văn hóa cực kỳ đặc sắc về trí thông minh, bản ngã quật cường của người dân xứ Quảng.

Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án cầu Trà Khúc 1 không chỉ cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía bắc vào trung tâm đô thị tỉnh lỵ Quảng Ngãi mà còn là điểm nhấn không gian kiến trúc, thay đổi diện mạo, tầm vóc đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi trong tương lai.