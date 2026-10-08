Quảng Ngãi khởi công cây cầu hơn 2.000 tỉ đồng trên sông Trà Khúc

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Cầu Trà Khúc 1

Sáng 8.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công công trình Cầu Trà Khúc 1.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy kết nối, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Thời gian qua, Quảng Ngãi tập trung nguồn lực triển khai nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng cường kết nối giữa các khu vực, trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và các vùng trong tỉnh; đồng thời nâng cao khả năng kết nối với hệ thống giao thông quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Cầu Trà Khúc hiện hữu đã được xây dựng hơn 60 năm, hiện xuống cấp và không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao thông đô thị ngày càng tăng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm, việc đầu tư xây dựng mới Cầu Trà Khúc 1 không chỉ giải quyết bài toán giao thông, kết nối thông suốt hai bờ sông Trà Khúc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm Quảng Ngãi.

Với phương án kiến trúc được lựa chọn thông qua thi tuyển rộng rãi trong nước, Cầu Trà Khúc 1 được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Trà Khúc, hình thành không gian kiến trúc, cảnh quan ấn tượng, thể hiện bản sắc văn hóa và những đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông, giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian đô thị, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Để công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu Ban Quản lý dự án phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường quản lý, điều hành và kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các thủ tục, vấn đề liên quan đến quá trình triển khai dự án. Đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, do công trình nằm ở vị trí quan trọng trong không gian đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quan tâm đến tổ chức giao thông, cảnh quan và môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân trong khu vực.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hồ sơ thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu, bảo đảm điều kiện để dự án khởi công theo kế hoạch.

Dự án có tổng chiều dài tuyến chính 829,70m, trong đó Cầu Trà Khúc 1 dài 577,55m, rộng 28m. Cầu được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo, gồm 2 nhịp chính dài 186m và 2 nhịp biên dài 75m; cầu dẫn gồm 2 nhịp dài 25m.

Phối cảnh Cầu Trà Khúc 1

Cùng với cầu chính, dự án đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Về kiến trúc, phương án đạt giải Nhất tại cuộc thi tuyển mang tên “Dấu ấn sông Trà”, với hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc. Công trình được kỳ vọng tạo dấu ấn riêng, thể hiện bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Ngãi.

Hướng tuyến cầu mới được điều chỉnh lệch khoảng 11° về phía Đông so với cầu Trà Khúc 1 hiện hữu, phù hợp với định hướng tổ chức giao thông, phát triển không gian đô thị và yêu cầu kết nối trong tương lai. Tại nút giao phía Bắc, phương án thiết kế giữ lại cây đa lịch sử, kết hợp với không gian công viên và cảnh quan, tạo sự hài hòa giữa công trình và không gian đô thị.

Các phương tiện sẵn sàng thi công Cầu Trà Khúc 1

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh, Cầu Trà Khúc hiện hữu đã gắn bó với đô thị Quảng Ngãi và người dân hai bờ sông Trà trong nhiều thập kỷ, không chỉ làm nhiệm vụ kết nối giao thông mà còn trở thành hình ảnh thân thuộc, gắn với ký ức của nhiều thế hệ người dân.

“Cây cầu cũ sẽ còn mãi trong ký ức của bao thế hệ; cây cầu mới sẽ viết tiếp câu chuyện phát triển của quê hương”, ông Trần Hoàng Vĩnh chia sẻ.

Ban Quản lý dự án xác định Cầu Trà Khúc 1 là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao nhất trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tư vấn và nhà thầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hiệu quả đầu tư.

Cầu Trà Khúc 1 được kỳ vọng sớm trở thành công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị Quảng Ngãi và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.