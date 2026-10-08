Quảng Ngãi: Khởi công cầu Trà Khúc 1 với vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng

Điểm nhấn mới cho đô thị Quảng Ngãi

Sáng ngày 8/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ Khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng.

Kiến trúc cây cầu lấy hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước quen thuộc trên sông Trà Khúc, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cầu Trà Khúc 1 là công trình giao thông quy mô lớn, có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng.

Chiều dài toàn tuyến chính đạt 829,70m; trong đó riêng phần cầu Trà Khúc 1 dài 577,55m và bề rộng mặt cầu là 28m. Công trình được thiết kế hiện đại theo dạng cầu treo dây võng tự neo với sơ đồ nhịp gồm 2 nhịp chính dài 186m, 2 nhịp biên dài 75m và cầu dẫn gồm 2 nhịp dài 25,0m.

Về kết cấu, cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép kết hợp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; cầu dẫn sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực; hệ thống mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Bên cạnh công trình cầu chính, dự án còn đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, các nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, hệ thống kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Công trình này kiến trúc này được mang tên “Dấu ấn sông Trà”, đây là phương án xuất sắc đạt giải Nhất tại cuộc thi tuyển kiến trúc rộng rãi trong nước theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 8/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kiến trúc cây cầu lấy hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước quen thuộc trên sông Trà Khúc, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi.

So với cây cầu Trà Khúc 1 hiện hữu, hướng tuyến của cầu mới được điều chỉnh lệch khoảng 11 độ về phía Đông nhằm tối ưu hóa tổ chức giao thông và phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị trong tương lai.

Yêu cầu không để công trường chờ thủ tục

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho rằng, việc phát triển hạ tầng giao thông như một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tạo nền tảng kết nối và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công cầu Trà Khúc 1.

Thời gian qua, Quảng Ngãi đã tập trung nguồn lực triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B; nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671 (đoạn Km49+500 - Km52, giao đường Hồ Chí Minh); đồng thời trình Trung ương xem xét quyết định đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Trong bức tranh tổng thể về hạ tầng giao thông của tỉnh, cây cầu Trà Khúc hiện hữu sau hơn 60 năm vận hành đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng đủ nhu cầu giao thông đô thị ngày càng gia tăng. Do đó, việc đầu tư xây dựng mới cầu Trà Khúc 1 là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn.

Công trình cầu Trà Khúc 1 mới không đơn thuần chỉ giải quyết bài toán giao thông thông suốt giữa hai bờ Bắc - Nam sông Trà Khúc hay giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu. Ý nghĩa to lớn hơn của công trình chính là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm Quảng Ngãi, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa về các thủ tục pháp lý để dự án diễn ra thuận lợi.

“Tinh thần chung là phải đảm bảo nguyên tắc 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Cơ quan nào làm chậm công trình, người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”, ông Tâm nói.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tâm, UBND tỉnh sẽ kiểm tra công trường hằng tháng. Đơn vị làm tốt sẽ được ghi nhận. Đơn vị chậm trễ sẽ bị chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bấm nút khởi công công trình cầu Trà Khúc 1.

Đối với đơn vị tư vấn và liên danh nhà thầu thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị hiện đại; tổ chức thi công khoa học, nghiêm túc thực hiện các cam kết về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Do công trình nằm ở vị trí trung tâm không gian đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các đơn vị thi công phải chú trọng công tác phân luồng tổ chức giao thông, bảo vệ cảnh quan và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại hàng ngày của nhân dân vùng dự án.

Cầu Trà Khúc hiện hữu được xây dựng từ năm 1964, đã gắn bó hơn 60 năm với người dân Quảng Ngãi. Công trình mới với vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng được kỳ vọng thay thế cầu cũ, nâng năng lực giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo điểm nhấn cảnh quan hai bờ sông Trà Khúc.