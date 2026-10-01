Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1 trị giá 2.199 tỷ đồng vào ngày 8/10

Chỉ đạo trên được người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi phát đi tại buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026, diễn ra sáng 1/10, với sự tham dự của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, cùng các sở, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn sáng 1/10. (Ảnh: Lê Danh)

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Vĩnh cho hay, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng thi công và bàn giao một phần mặt bằng dự án cho liên danh nhà thầu xây lắp.

Cũng theo chủ đầu tư, vị trí thuận lợi nhất để khởi công dự án là ở bờ Bắc công trình, khu vực hiện là sân tennis và bể bơi của khách sạn Mỹ Trà. Do đó, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với nhà đầu tư, thống nhất bàn giao trước phần diện tích này để tổ chức sự kiện.

Song song đó, đơn vị sẽ phối hợp với UBND phường Trương Quang Trọng và nhà đầu tư để đẩy nhanh công tác GPMB đối với hạng mục khách sạn trong thời gian tới.

Vị trí thuận lợi nhất để khởi công dự án là khu vực sân tennis và bể bơi khách sạn Mỹ Trà. (Ảnh: Lê Danh)

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, được phê duyệt ngày 8/8/2025. Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Đây là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, được thiết kế với kết cấu dây võng bằng 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau tạo hình tượng bờ xe nước giữa sông Trà Khúc, mang tính biểu tượng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Quảng Ngãi.

Thiết kế công trình được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn thông qua thi tuyển phương án kiến trúc toàn quốc.

Phương án thiết kế cầu Trà Khúc 1 được Quảng Ngãi lựa chọn qua thi tuyển toàn quốc.

Công trình gồm phần cầu và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Trong đó, phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, kết cấu gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí mỹ thuật theo phương án thiết kế.

Đường đầu cầu phía Nam rộng 28 - 44m, nối đầu cầu với vòng xoay đường Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ). Theo phương án thiết kế, một phần diện tích khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để phục vụ mục đích tổ chức giao thông, vuốt nối công trình và hài hòa cảnh quan.

Vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng sẽ hình thành nút giao khác mức bằng hầm chui rộng 11,5m, cao 3,5m, nhằm tránh xung đột giao thông.

Đầu phía Bắc cầu mới (phường Trương Quang Trọng) sẽ được xây dựng lệch Đông 11 độ so với cầu cũ, mặt đường rộng 28m, vuốt nối vào vòng xoay hình thành mới nút giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Quảng Ngãi sẽ khởi công cầu Trà Khúc 1 vào ngày 8/10.

Toàn bộ diện tích hiện hữu của khách sạn Mỹ Trà sẽ được giải phóng để tổ chức lại giao thông và cảnh quan công cộng. Cây đa cổ thụ được giữ nguyên để hình thành đảo giao thông và hoa viên mini, nối dài đường Tế Hanh chạy dọc sông đến vòng xoay mới xây dựng để hoàn thiện quy hoạch nút.

Cầu Trà Khúc 1 cũ dự kiến sẽ được tháo dỡ để thuận lợi trong tổ chức giao thông, đảm bảo cảnh quan khu vực.

Cầu Trà Khúc hơn 60 năm tuổi sẽ khép lại sứ mệnh khi cầu mới được xây dựng hoàn thành. (Ảnh: Lê Danh).

Dự án cầu Trà Khúc 1 được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tháng 9/2022, điều chỉnh tháng 12/2023. Giá gói thầu theo dự toán được duyệt hơn 2.043 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thực hiện trong thời gian 18 tháng. Hiện nay, Quảng Ngãi có 7 cầu bắc qua sông Trà Khúc, gồm: Cổ Lũy, Trà Khúc 2, Trà Khúc 1, Thạch Bích, Phước Lộc, cầu đường sắt Trường Xuân, cầu Trà Khúc thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bên cạnh đó là hạng mục cầu của công trình thủy lợi kết hợp giao thông - đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.