Quảng Ngãi khởi công cầu gần 2.200 tỷ đồng mang hình tượng 'bờ xe nước'

Ngày 8/10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án cầu Trà Khúc 1, tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 830m, trong đó cầu dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, vỉa hè và đài vọng cảnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: N.L

Điểm nhấn của công trình là ba vòng thép lớn nối tiếp nhau giữa sông Trà Khúc. Thiết kế này lấy cảm hứng từ hình ảnh “bờ xe nước” - những guồng nước từng gắn với đời sống và sản xuất của người dân Quảng Ngãi.

Theo thiết kế, cầu sử dụng kết cấu dây võng tự neo, gồm hai nhịp chính dài 186m, hai nhịp biên dài 75m và hai nhịp cầu dẫn dài 25m. Phần cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi.

Phối cảnh công trình cầu Trà Khúc 1.

Dự án cũng đầu tư hệ thống đường kết nối, nút giao, hầm chui, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Ở phía nam, cầu kết nối khu vực vòng xoay Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ. Tại vị trí giao với đường Tôn Đức Thắng sẽ xây hầm chui rộng 11,5m, cao 3,5m nhằm giảm xung đột giao thông.

Phía bắc, hướng tuyến cầu mới lệch khoảng 11 độ về phía đông so với cầu hiện hữu, kết nối với các tuyến Trần Văn Trà, Hoàng Sa, Nguyễn Văn Linh và đường Tế Hanh kéo dài, thuộc phường Trương Quang Trọng.

Thiết kế cầu với 3 vòng tròn thép giống 'bờ xe nước'.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điểm nhấn cảnh quan trên sông Trà Khúc, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết cầu Trà Khúc hiện hữu được xây dựng hơn 60 năm, nay xuống cấp và không còn đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Theo ông Tâm, cầu mới sẽ tăng khả năng kết nối hai bờ sông Trà Khúc, góp phần hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong thời gian thi công.

Khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cùng hệ thống đường kết nối sẽ góp phần cải thiện giao thông qua sông Trà Khúc và tạo thêm không gian cảnh quan dọc hai bờ sông.