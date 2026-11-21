Bấm nút khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1-3-1906 tại xã Đức Tân (huyện Mộ Đức, nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Trải qua gần 75 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 32 năm đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được xây dựng và hoàn thành năm 2007, Khu lưu niệm hiện lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hằng năm, di tích đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác bảo quản hiện vật cũng như hoạt động tham quan, học tập.

Dự án sửa chữa, cải tạo được thực hiện trên khuôn viên hiện trạng rộng khoảng 48.832m², thuộc nhóm C, với tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian triển khai trong giai đoạn 2025-2027. Đề án đã được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thống nhất tại Văn bản số 5416 ngày 1-10-2026 và được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2563 ngày 21-10-2026. Việc triển khai dự án hướng đến nâng cấp các hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật; đồng thời chú trọng giữ gìn những yếu tố gốc và không gian trang nghiêm vốn có của di tích. Qua đó, Khu lưu niệm tiếp tục trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và phục vụ phát triển du lịch địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh ý nghĩa của công trình: việc cải tạo Khu lưu niệm không đơn thuần là tu bổ một di tích mà còn là trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, quá trình thi công phải đặc biệt chú trọng bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm, thanh tịnh của khu lưu niệm. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đối với chính quyền xã Mộ Đức và các cơ quan liên quan, lãnh đạo tỉnh yêu cầu sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành, bảo đảm gắn việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích với giáo dục truyền thống, gìn giữ văn hóa và phát triển du lịch.